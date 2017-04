Pourquoi la finance est "utile et nécessaire"

Il ne faut jamais oublier que la matière première de la finance, c’est la dette. Dans les années 2000, la mèche est allumée avec les actifs subprimes, ces crédits attractifs consentis à des ménages qui n’ont aucun moyen de les rembourser. Comme des patates chaudes, les acteurs financiers se les transmettent en croyant répartir les risques. Les subprimes, pour prendre une autre image, c’est comme les anchois dans une salade niçoise ! En soi, ils ne représentent pas grand-chose, mais il suffit que le produit soit avarié pour polluer toute la salade.

On doit cette jolie comparaison à l’ex-patron d’Axa, Henri de Castries 42. Beaucoup d’opérations se font dans le « hors-bilan » des établissements, hors de toute surveillance. C’est l’époque où tout est possible, y compris qu’une banque d’affaires comme J.P. Morgan possède en direct un nombre considérable d’entrepôts pétroliers dans le monde, dans un parfait mélange des genres.

Pourquoi les États ont-ils laissé faire ?

Échange téléphonique fin 2016 avec un des plus grands assureurs du monde, à New York ce jour-là. « On vous a vendu l’idée de notre responsabilité à nous la finance, cela arrangeait tout le monde. En fait, ce sont les responsables politiques qui ont vu que les revenus ne progressaient plus et ont décidé qu’il fallait encourager l’immobilier à tout prix. » La suite est connue. Le système implose, la crise la plus violente depuis un demi-siècle survient, et le renflouement des banques coûte cher, très cher. En Europe, près de 300 milliards doivent être injectés dans les établissements, auxquels il faut ajouter plus de 1 000 milliards de garanties. Aux États-Unis, les faillites se multiplient et les grandes banques payent d’énormes amendes pour leurs pratiques frauduleuses. La bonne nouvelle est que les dirigeants de toute la planète ont bien réagi dans l’urgence. Par la suite, des décisions clés ont été prises sur la lutte contre les paradis fiscaux, la transparence et la traçabilité des opérations financières, et la réforme des règles comptables. Sur le Vieux Continent, une instance de régulation est installée. À tel point qu’en 2015, les banques ont encore connu 50 000 changements de règles, soit 200 par jour ouvré. Satisfecit de François Hollande à quelques journalistes, le 4 février 2016 : « La finance ne dirige plus : l’union bancaire en Europe est faite, l’optimisation fiscale des grands groupes est plus difficile grâce à la lutte contre les paradis fiscaux et les taux d’intérêt sont bas. » En réalité, la colère couve aujourd’hui, mais du côté européen. Car les banquiers du Vieux Continent ont le sentiment, et à juste titre, de s’être fait avoir. Les banques américaines ont repris le leadership, comme JP Morgan, Wells Fargo et Bank of America, qui pèsent chacune plus de 200 milliards de dollars en Bourse. Les banques anglo-saxonnes trustent cinq des six premières places du palmarès européen des banques d’investissement. De leur côté, les Européens ont adopté des normes difficiles à porter, qui les pénalisent davantage que leurs compétiteurs outre- Atlantique. Et ils ont assisté, impuissants, à la nomination auprès de Donald Trump de dirigeants de leurs concurrents. Comme le Secrétaire d’État au Trésor, Steven Mnuchin, un ancien de Goldman Sachs.