Pourquoi la fin du quinquennat d’Emmanuel Macron pourrait bien être plus psychologique que politique

Atlantico : Comment expliquer ce sursaut d'attaque psychologique dont Emmanuel Macron fait l'objet ?

Christophe Boutin : Dans le monde moderne, comme toujours, le pouvoir repose à la fois sur une réalité et sur une image, et Emmanuel Macron n’échappe pas à la règle. On sait le poids actuel des « communicants », des « faiseurs d’opinion », on sait combien est nécessaire la construction d’une image, qu’un « déficit d’image » peut conduire à une défaite politique, et, inversement, qu’une image restaurée peut permettre de surmonter une crise. La question est donc de savoir, en ce début d’octobre 2018, d’où vient la perturbation de l’image d’Emmanuel Macron, comment il tente d’y faire face, et quelles sont les nouvelles perturbations induites par ces changements, les « dommages collatéraux » en quelque sorte de sa nouvelle communication.

L’image initiale d’abord tient en deux formules, « Jupiter » et le « maître des horloges ». Le tout nouveau président de la République, porté au pouvoir par l’attente d’un changement, a entendu dès le début restaurer la « verticalité » du pouvoir présidentiel, mise à mal par ses prédécesseurs : par un Jacques Chirac aux abonnés absents durant son second mandat ; par un Nicolas Sarkozy omniprésent et vibrionnant ; par un François Hollande désespérément « normal ». Tout concourt à cette restauration. Le soir de «l’intronisation » populaire, pas de Fouquet’s, pas de Bastille, mais la lente traversée de la cour du Louvre. Une photo présidentielle ensuite surchargée de symboles, mêlant – entre autres - culture classique et outils modernes. Si on ajoute à cela l’annonce d’une parole présidentielle « rare », qui sera en sus servie par une plume de qualité, on se trouve devant une nouvelle statue du Commandeur.

De cela les Français ressentaient le besoin, mais encore fallait-il que l’homme soit à l’abri des attaques. La plupart de ses concitoyens pardonnaient à De Gaulle sa distance hautaine comme le peu d’empathie qu’il manifestait à l’égard de ceux qui se montraient critiques sur sa politique, d’une part, parce que les réalisations, et même les seuls projets, portaient une France encore économiquement performante et sûre de son identité, et, d’autre part, parce que les valeurs d’autorité et de hiérarchie sous-tendaient encore l’ensemble de la société, de l’école à l’usine en passant par les administrations. Mais le peu de prise qu’offrait le style du Général à d’autres considérations était aussi une force.

La figure de « l’homme fort », effectivement demandée dans les sondages par des Français qui veulent que leur pays soit gouverné, et sur laquelle Emmanuel Macron avait bâti non pas d’ailleurs sa communication comme candidat, mais celle de ses premiers mois à l’Élysée, ne supporte donc pas l’à-peu-près. Que le doute traverse l’esprit de ceux qui regardent agir leur dirigeant et les perspectives changent : la supériorité devient arrogance, l’humour amère ironie, la volonté autoritarisme et la distance mépris. Or c’est ce changement d’image qui frappe Emmanuel Macron : entre les petites phrases à l’emporte-pièce et la gestion calamiteuse de l’affaire Benalla, le « Président de tous les Français » est devenu pour beaucoup le « président des riches », et le chef de l’État un chef de bande.

La réaction des communicants a été de tenter de retisser « du lien » entre le Chef de l’État et les Français, et de montrer les images d’un personnage empathique tout en lui faisant en même temps tenir un nouveau discours. Techniquement ce n’était pas sot, mais le problème est que ni la partition ni son exécution n’étaient cohérentes, sinon avec la réalité, au moins avec le ressenti des spectateurs. Emmanuel Macron a ainsi affirmé avec force n’être « ni européiste ni mondialiste », mais au contraire soucieux de « l’identité des peuples », autant d’éléments qui sont en contradiction manifeste avec la politique menée depuis son arrivée au pouvoir comme avec ses orientations pour les élections européennes de 2019. Quant aux images « empathiques », avec embrassades d’hommes et de femmes, la tentative s’est révélée totalement contre-productive. D’une part, elle a notamment déclenché les sous-entendus – de moins en moins sous-entendus d’ailleurs - des Onfray, Eboué et autres que vous évoquez, déjà présents dans les commentaires de l’affaire Benalla, mais ayant connu un développement sans précédent lors de la visite présidentielle aux Antilles. Mais surtout, plus largement, l’empathie alors manifestée a semblé à nombre de Français à la fois sur-jouée et par trop réservée à certains éléments de la population, quand d’autres éléments avaient été auparavant été – et ce de manière parfois légitime d’ailleurs, au regard de la fonction présidentielle – vertement remis à leur place par le même Emmanuel Macron, quand ils n’étaient pas conviés à s’expliquer devant le juge.

Où l’on en revient, finalement, à l’image de la présidence dans la « constitution monarchique » de la Ve république… Les Français veulent un président qui incarne cette souveraineté dont ils l’ont investi par le suffrage universel. Un Président qui les défende contre le reste du monde, qui impose sa voix sur la scène internationale autrement qu’en martelant trop nerveusement un pupitre aux Nations-Unies. Et un président pour lequel un bain de foule se limite à serrer des mains, pas une rock star faisant des selfies avec des groupies.

Emmanuel Macron est victime ici des « plans-médias » concoctés par des communicants qui vivent en vase clos, ne se parlent plus qu’entre eux, et sont devenus incapables de voir l’effet réel de leurs images ou de leurs campagnes sur leurs concitoyens. L’immédiateté de la communication moderne, due notamment aux réseaux des nouvelles technologies, les empêchant de réunir un panel de contrôle, pour disposer au moins de ce garde-fou, ils se fient - hélas - à leur instinct. L’inquiétant est que le Président n’ait pas ici le bon sens de sentir cela, ou de conserver auprès de lui des personnes qui restent en prise avec le réel…