Pourquoi Fillon a tort de reculer sur la Sécu

L’assurance maladie est un tabou. La droite n’a pas hésité à recadrer François Fillon sur ce sujet à la sortie de la primaire LR-UDI, l’obligeant à un rétropédalage grotesque. Il mesurait pourtant bien la nocivité du signal envoyé aux électeurs sur la fermeté de ses convictions. La pression fut trop forte, mélange d’inquiétude électorale et de lobbying d’un monde influent qui vit d’un système rouillé vieux de 72 ans, largement l’âge d’une retraite bien méritée.

La Sécu ne nous soigne pas. Passons sur l’argument larmoyant habituel – "tu sais ce que c’est d’avoir un cancer ?

Tu parlerais autrement de la Sécu si tu avais la moindre idée" – grotesque. Ce n’est pas le guichet de la bureaucratie de la Sécu qui déploie ses efforts quotidiennement pour tenter à tout prix de nous soigner et de sauver nos vies. La Sécu se contente de prélever des recettes, charges sociales et taxes, et de financer une partie du coût des soins : 160 milliards d’euros, environ deux tiers des 240 milliards dépensés dans la santé chaque année. Le reste est financé par des mutuelles (le plus souvent imposées et totalement tributaires des choix arbitraires de l’administration de la santé)… et, pour presque 22 milliards annuels, directement de nos poches.

La santé à plusieurs vitesses existe déjà. La planification de notre médecine –numerus clausus dans les universités, tarifs encadrés et discriminants entre le public et le privé - progressivement nationalisée aboutit à une pénurie de médecins et à une qualité déclinante des soins prodigués. Lorsque le tarif officiel d’une consultation est inférieur à la coupe d’un coiffeur de quartier, inutile de préciser que le service rendu n’est pas systématiquement à la hauteur des dix années d’études du médecin consulté. Au terme de son cursus, un chirurgien sera remboursé 18,43 euros par la Sécu pour la pose d’une sonde vésicale (codage CCAM JDLD001), à peine le prix de la sonde, des compresses, des gants, du sac collecteur d’urine et j’en passe. Combien de consultations sont effectuées au lance-pierre par des médecins qui enchainent les visites à un rythme effréné pour amortir leurs frais et parvenir à un revenu raisonnable ? Ils le font au détriment de la qualité de leur prestation chronométrée. Les listes d’attente rallongent aussi bien pour les rendez-vous chez les généralistes et les spécialistes que pour l’accès aux scanners, IRM et autres outils essentiels.

A part les parlementaires qui ont des tarifs sécu préférentiels (et le multiple correspondant de leur mutuelle) et quelques professions privilégiées (EDF, SNCF…), ceux qui veulent échapper à ces symptômes inquiétants d’une pénurie organisée sont des initiés qui, souvent, doivent de surcroît le payer de leur poche. Qui connait les bons réseaux de cliniques privées, souvent aussi bien remboursées au patient que les services hospitaliers ? Qui connaît les professionnels de santé aux performances objectivement supérieures à la moyenne selon des critères évalués discrètement ? Certains d’entre eux facturent leurs prestations à des tarifs très éloignés des grilles paupérisées de la sécu. Qui peut le leur reprocher ?

Pourtant, si la santé a un coût, elle n’a pas de prix. Payer de sa poche en plus des prélèvements exorbitants pour être correctement soigné est un choix naturel. De l’arrivée de nouvelles thérapies ruineuses à la révolution transhumaniste, le monopole de la Sécu promet un décrochage brutal qui amplifiera les différences entre ceux qui peuvent améliorer significativement leur espérance de vie et ceux qui n’en ont pas les moyens. L’origine du mal se trouve dans cette organisation pseudo-assurantielle qui ne remplit pas sa mission : prévenir – l’essentiel des conditions d’une bonne santé est entre nos mains -, renforcer le rapport qualité/coût des soins et favoriser l’innovation médicale lorsque la performance est au rendez-vous.