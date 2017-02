Pourquoi il faut résister au populisme médiatique

L'affaire Fillon, par-delà les ennuis d'un candidat et d'un camp politique, cristallise un enjeu de la vie démocratique, celui du rapport de priorité entre la morale et la politique. Six mois plus tôt, la révélation des faits qui embarrassent François Fillon aurait eu moins d'impact médiatique tout en ayant pour sanction immédiate son élimination de la course à l'Élysée. Il est cependant impossible de rayer d'un trait de plume le résultat des primaires, lequel confère au candidat une légitimité politique incontestable.

On peut toujours arguer que le Fillon qui a gagné la primaire n'était pas le vrai Fillon, celui que l'on découvre aujourd'hui à travers les enquêtes médiatiques; il n'en demeure pas moins, si l'on en croit les sondages, qu'il conserve, en plein coeur de cette tempête médiatique d'une violence inouïe, un solide socle d'adhésion. Un changement de candidat entrainerait-il automatiquement la récupération des quelques points perdus ? Rien n'est moins sûr. Quand bien même le risque du réveil de la guerre des clans aurait-il été neutralisé, il est possible que les électeurs ne retrouvent pas l'adéquation entre le projet et le candidat qui a motivé leur choix, ou qu'une partie d'entre eux expriment par l'abstention ou le vote en faveur d'un autre candidat leur dégoût à l'égard de l'empêchement médiatique d'une volonté démocratiquement exprimée.

Plus essentiellement, on peut s'interroger sur les effets de long terme que pourrait avoir le retrait de François Fillon. De quoi serait-il le symptôme ? Comment faudrait-il inscrire cet événement inédit dans le sens du devenir démocratique ? Deux interprétations sont possibles : selon la première, optimiste mais qui me semble fort douteuse, l'affaire Fillon contribuerait à la moralisation de la vie politique; selon la deuxième, pessimiste, sans doute malheureusement plus conforme à la réalité, elle serait l'indice de la montée en puissance du populisme médiatique.

La croyance en la "moralisation de la vie politique"

La première interprétation est évidemment celle qui a la faveur des médias, lesquels, plaidant pour leur paroisse, chantent les louanges de la transparence. Les petits arrangements familiaux de François Fillon ressortiraient à des moeurs politiques vouées à disparaître sous l'effet du travail d'enquête de journalistes et de juges indépendants du pouvoir. Ceux-ci constitueraient ainsi les instruments du contrôle de ses représentants par le peuple. Le renouvellement de la classe politique, espère-t-on, voire le "dégagisme", accélérera le processus au long cours de la moralisation de la vie politique. Il y a dans cette vision des choses une petite part de vérité et une grande part d'illusion. Les pratiques politiques vont changer et s'adapter, certes, mais croire que les rapports troubles de l'argent et de la politique vont cesser - ou que la politique va changer de nature - est bien le comble de la niaiserie. La pratique des "boules puantes", en revanche, devrait se développer, la révélation d'une affaire de sexe ou d'argent s'avérant plus que jamais un moyen efficace d'affaiblir un adversaire politique. L'hypocrisie – c'est-à-dire le conformisme de pensée et de réaction imposé par l'ordre moral médiatique – a également de beaux jours devant elle. On a raison de mettre François Fillon en contradiction avec lui-même, en faisant valoir qu'il utilisait la probité morale comme argument de campagne. Encore faudrait-il noter que ses procureurs du jour font preuve de la même incohérence. La morale n'existe qu'à la première personne. La vraie morale se moque de la moraline ; c'est le sens de la parabole christique de la femme adultère : que celui qui n'a jamais péché jette le premier quolibet ou le premier crachat. La sainteté est rare, et plus rare encore en politique. Considérer que celui qui ne fait pas l'objet d'une révélation du Canard est un paragon de vertu confine, là encore, à la niaiserie.

L'avènement du populisme médiatique

La seconde interprétation se fonde sur l'observation de l'un des aspects inédits de l'affaire Fillon : le tribunal médiatique s'affranchit désormais de la caution de l'institution judiciaire. A la fin du siècle dernier, les juges ont fait irruption sur la scène démocratique en utilisant les médias pour inverser le rapport de forces avec les politiques. La liberté d'instruire les dossiers sensibles est désormais plus grande. Certains ont pu s'inquiéter de voir ainsi se développer la dépendance des politiques vis-à-vis des juges, craignant que celle-ci génère un nouveau déséquilibre des pouvoirs aux dépens de l'exécutif, ou soupçonnant l'orientation idéologique des juges. L'institution judiciaire est cependant contrainte de respecter des procédures rigoureuses en matière de construction de la vérité ; et la morale publique qu'elle impose a un caractère d'objectivité incontestable puisqu'elle se confond avec le droit, le permis et l'interdit définis par les lois votées au nom du peuple par ses représentants. Cette époque est manifestement révolue. Au stade actuel de developpement de la démocratie d'opinion, la justice se trouve court-circuitée par les médias. L'affaire Fillon intervient dans le sillage de l'affaire Sauvage, où l'on a vu le système médiatique flatter les passions du moment, mettre en cause la vérité établie en connaissance de cause par deux jurys d'assise, et substituer à la décision judiciaire éclairée le verdict d'un public composé de millions d'incompétents. Les juges sont donc désormais sommés de se conformer au rythme de la justice médiatique, au caractère unilatéral de ses enquêtes ainsi bien sûr qu'aux verdicts du public. La présomption d'innocence est définitivement caduque : désormais, l'indignation morale, dès lors qu'elle est largement partagée, vaut certitude de culpabilité. Il est à craindre que la "moralisation de la vie politique" recouvre l'avènement d'un populisme médiatique qui affaiblit la recherche de la vérité et de la justice. L'affaire Fillon est-elle le signe d'un progrès démocratique ou d'une formidable régression intellectuelle et morale ? La question mérite vraiment d'être posée.