Pourra-t-on un jour être élu en France sans faire de promesses intenables

Benoît Hamon s’est hissé au centre des débats de la primaire de gauche avec le projet de revenu universel. Partant de l’idée que la notion de travail va profondément évoluer sous l’impact de la révolution digitale, qu‘il y aura moins de croissance, donc moins de travail donc moins d’emplois, Benoît Hamon a ressoudé une partie de la gauche en promettant un revenu universel, c’est-à-dire le versement d‘une indemnité mensuelle de subsistance à tout le monde, sans conditions de ressources. Il a même précisé que cette indemnité pourrait atteindre 750 euros.

L’idée est évidemment intéressante, généreuse, elle apporte un minimum de moyens et de sécurité à toutes les catégories sociales qui sont en difficulté, et plus largement à toute la population qui pourrait, en toute liberté, se consacrer à des activités lucratives ou pas, sans contrainte.

Dans son principe, l’idée n’est pas nouvelle, les libéraux ont très tôt imaginé de remplacer toutes les prestations sociales versées selon des critères familiaux ou sociaux par une allocation forfaitaire et versée à tout être humain, de sa naissance à sa mort, sans aucune condition. Au bénéficiaire de faire preuve de responsabilité et d’en optimiser l’utilisation.

Sachant le besoin de protection contre les aléas de la conjoncture, Benoît Hamon a cru redonner un peu de modernité à la gauche qui manquait singulièrement d’imagination pour sortir du tunnel dans lequel elle s’est enfermée pendant le quinquennat de François Hollande. Du coup, Benoît Hamon a reçu très vite le soutien de tous les bobos de gauche. Pas sûr que les classes populaires, véritablement en difficulté pour cause de chômage dans l’industrie, fassent preuve du même enthousiasme.

Le coup de poker de Benoît Hamon a néanmoins marché. A la surprise de tous les sondeurs et des analystes, il se retrouve en finale de la primaire, très bien placé pour la gagner dimanche soir et se frotter ainsi aux autres candidats de la présidentielle lors du premier tour.

Sa course s’arrêterait là qu‘elle le mettrait en très bonne position pour prétendre diriger la gauche bobo dans les prochaines années.

Le problème pour Benoît Hamon est qu’il doit bien se rendre compte qu'au fur et à mesure des débats, sa formule magique manque de précision et qu’il a beaucoup de mal à en donner. Il a beau faire référence à une pléiade d’économistes qui aurait crédibilisé le projet, les économistes en questions ne sont pas aussi nombreux et aussi notoires qu’il l’a dit à la télévision.

En fait, son projet tel qu’il l’explique, ne tient pas. Le diagnostic sur lequel il s’appuie est très discutable. Le montage financier qui permettrait de l'équilibrer est non seulement flou mais bancal.