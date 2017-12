Pourquoi il faut féliciter un ado dont la chambre est en bordel ?

L’adolescent, cet individu ni-ni (ni enfant ni adulte) a, outre quelques boutons, une voix chelou et un téléphone greffé à la main, un sens aigu du bordel. En dépit de son âge pas très avancé, l’adolescent n’est pas un petit joueur sur l’échelle internationale du bordel. Non: l’adolescent est le roi, le king, le maître absolu de la discipline.

Toutefois, il se murmure dans les milieux bien informés que, quelque part en France, des adolescents dissidents rangeraient leurs chambres.

OMG. Si cette information est vraie, ce que nous demandons à voir, nous condamnons vivement ces personnes qui n’ont d’adolescents que le nom et demandons une sanction sévère. Non seulement il faut punir les ados ordonnés, mais, en plus, et surtout, il faut féliciter ceux qui ne le sont pas.

Pour un ado, foutre le souk dans sa chambre, c’est sain. L’ado est un être mi-homme, mi-zombie et, de ce fait, il a le devoir (loi no 462-17 votée par le Sénat) d’être bordélique. Ses parents seront certes contrariés de se faufiler entre les déchets qui jonchent le sol de la chambre de leur ado, mais c’est un bon entraînement à la progression en terrain miné, et dans le fond, ils seront rassurés : leur enfant va bien. En effet, le bordel dans une chambre d’ado, c’est bon signe. Selon une étude psychiatrique menée entre 1345 et 1789 par des charlatans blonds sur des ados québécois, c’est très exactement le signe que l’adulte en devenir exulte le chaos qui est en lui. Externaliser son brouhaha dans sa chambre, c’est cool.

Il est donc primordial d’encourager tous les ados que vous connaissez à laisser ici et là dans leur chambre une chaussette, un livre d’école, un pyjama sale, un pot de glace fondue, une vieille photo de classe… D’autre part, gardez en tête que le sens de la gravité n’est pas le même dans une chambre d’ado (comprenez: tout doit être au sol) !

N.B.: chambre en bordel ne veut pas dire qu’il faut ranger à sa place. Y a des limites, hein, faut pas déconner. Attention, également, à circonscrire le bordel à la chambre dudit ado: à trop l’encourager, il pourrait avoir des velléités colonialistes et imposer un désordre nouveau, en conflit avec votre propre conception du bordel, dans toute la maison. Pas souhaitable.

Extrait de Je ne suis pas bordélique, je suis créative de Candice Kornberg Anzel et Jessica Cymerman publié aux Editions Librio