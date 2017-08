Pourquoi il faut en finir avec la catastrophisme climatique (et en revenir à la raison)

Atlantico : Vous déclarez que Jean Jouzel se trompe quand il dit avec un "catastrophisme démeusuré" que nous devons nous attendre à des inondation et des coulées de boue, des incendies ravageurs et des vagues de chaleurs faisant grimper le thermomètre entre 50 et 55 degrés. Pourquoi est-ce que cela est improbable scientifiquement selon vous ? Quelles sont les raisons qui vous poussent à penser le contraire ? Jean Jouzel n'essaye-t-il pas d'intéresser les gens à des problématiques qu'ils ignorent ?

Frédéric Decker : Pas forcément qu’il se trompe, mais qu’il tombe dans l’excès, au même titre que le GIEC ou que Al Gore pour exprimer les effets du réchauffement climatique.

Pour moi, il s’agit d’une grosse erreur de communication de sa part. Entendons-nous bien. Je ne nie pas le réchauffement climatique, bien au contraire. J’insiste sur le fait qu’il existe, qu’il est mesuré à l’échelle globale depuis une quarantaine d’années quasiment en continu (mais avec un net ralentissement sur ces 15-20 dernières années en dehors de 2015 et 2016 réchauffées par El Nino), et de façon discontinue depuis le début du 20e siècle, avec même une phase de rafraichissement, jamais mise en avant, de la fin des années 40 à la fin des années 70. Depuis, ça s’est réchauffé rapidement et fortement. Les quelques énergumènes qui pensent qu’il n’y a pas de réchauffement du tout vivent avec des oeillères…

Concernant les dires de Jean Jouzel, il n’a pas faux sur toute la ligne. Les inondations et coulées de boue notamment risquent encore de s’aggraver. Mais cela n’a rien à voir avec le « changement climatique » ou les gaz à effet de serre émis par l’homme. C’est à cause de l’homme : le bétonnage intensif des agglomérations un peu partout dans le monde aggrave forcément ces phénomènes, l’eau ou la boue ne pouvant plus s’infiltrer naturellement dans le sol. Idem avec les feux de forêts : outre les causes naturelles telles que la foudre, les causes humaines sont toujours plus nombreuses avec une démographie qui s’emballe : plus de monde pour plus de négligences (mégots ou allumettes jetées dans une végétation desséchée), plus de feux accidentels (étincelles émises par des machines agricoles par exemple) et bien évidemment plus de feux intentionnels, déclenchés par des pyromanes.

Climat, climatologie et météorologie sont des matières différentes, mais elles sont évidemment intimement liées. Les dires de Jean Jouzel me semblent improbables car la climatologie des 40 dernières années, et ce malgré une très nette et rapide hausse du thermomètre mondial, ne collent pas aux prédictions catastrophiques, ni même aux annonces faites à la fin des années 80 ou dans les années 90 pour aujourd’hui.

En dehors des inondations aggravées par le bétonnage, les phénomènes violents tels que les cyclones, les tempêtes ou encore les tornades n’augmentent pas en nombre dans le monde. Les statistiques sur 50 à 100 ans ne montrent pas de hausse particulière, mais quelques variations faiblardes à la hausse ou à la baisse. Les typhons sont plus nombreux dans notre monde réchauffé en Asie du Sud-est, le nombre de cyclones est plus ou moins stable dans l’Atlantique, en baisse dans l’océan Indien. Le nombre de tornades aux Etats-Unis est stable également. Les deux dernières années, très chaudes dans le monde, ont été étonnamment calmes dans ce domaine, notamment aux Etats-Unis, cible privilégiée des tornades.