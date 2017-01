Pourquoi Facebook en sait beaucoup plus sur vous que ce qu’il consent à vous révéler dans ses conditions générales d’utilisation

Atlantico : Il est de notoriété publique que Facebook collecte les données personnelles de ses utilisateurs dans le but de proposer un ciblage publicitaire plus performant à ses annonceurs. Avec quel niveau de finesse le réseau social peut-il reconstituer, à partir de ces données, le portrait d'un utilisateur donné ? Orientation sexuelle, politique religieuse... Tous les traits de personnalité sont-ils de nature à l'intéresser ?

Jean-Paul Pinte : Quand vous êtes connectés, Facebook récupère les données suivantes :

Nom et prénoms

Adresse mail

Liste des contacts

Préférences de l’utilisateur à partir de ses activités " Like »

Adresse IP

Résolution de l’écran

Système d’exploitation

Version de navigateur

Pour chaque site utilisant le plugin Facebook : la date, l’heure et l’url de la page visitée

Et quand vous n’êtes pas connecté Facebook ne se prive pas de collecter d’autres données, à travers un cookie " navigateur » identifié à travers un seul code alphanumérique comme :

Adresse IP

Résolution de l’écran

Système d’exploitation

Version de navigateur

Pour chaque site utilisant le plugin Facebook : la date, l’heure et l’url de la page visitée.

Ceci vous en dit long sur ce que peut savoir Facebook à votre insu. De même, si vous aimez ou likez sur Facebook c’est pour la vie car rien n’effacera sur les fichiers officiels de ce réseau le fait de ne plus aimer tel ou tel type d’information ou encore d’aimer une photo sur un mur. A vos yeux tout ceci est transparent. Il faut dire que très peu s’intéressent aujourd’hui au véritable envers du décor de ce réseau social qui, en quelques années, a généré une masse relationnelle dont souvent beaucoup oublient quelques années plus tard la profondeur.

Aujourd’hui, grâce à ces algorithmes il est possible de reconstituer l’ADN numérique d’une personne et d’en prédire au niveau marketing et dans bien d’autres domaines encore comme la santé un profil type utile à toute marque ou tout organisme de notre société. Il en va aussi de notre identité et de notre réputation si nous n’y prenons garde.

Pour vos photos déposées sur ce réseau social il en va de même, rien n’est perdu à ce niveau. Une photo peut parler et en dire beaucoup sur vous, vos goûts, vos hobbies ou encore votre situation familiale. C’est ce qu’un développeur américain a voulu montrer "la quantité d’informations qui sont désormais systématiquement extraites des photographies" par Facebook, depuis que le réseau social associe des labels à chaque cliché publié afin de décrire aux aveugles leur contenu.

Ainsi, depuis avril 2016, le réseau social associe par exemple à chaque photo de ses utilisateurs anglophones des labels qui décrivent ce que l’on y voit. Cette fonctionnalité, rendue possible par les recherches de Facebook sur la vision par ordinateur et l’intelligence artificielle, permet à l’application de proposer une description audio de chaque photo aux aveugles.