Pourquoi l'extension des vaccins obligatoires chez l'enfant n'aura pas l'efficacité attendue

Peut être que Mme Buzyn se serait passé de cette polémique à son arrivée au ministère de la santé. Mme Touraine était parfaitement en mesure de prendre une décision avant la fin du quinquennat mais elle ne le fit pas. Quoiqu'il en soit la décision du conseil d’État suite à une plainte de plusieurs familles a contraint la nouvelle ministre à sortir du bois et à annoncer ex abrupto son intention de rendre obligatoire 11 vaccins. En effet, cette décision stipule qu’une solution doit être trouvée avant le 9 Août 2017, c’est à dire que l’État qui promulgue des obligations vaccinales doit s’obliger à ce que des produits pharmaceutiques soient disponibles sur le territoire pour que les citoyens puissent s’y conformer.

Or les trois vaccinations obligatoires à ce jour ne sont plus disponibles depuis longtemps (Tableau N°1) si bien que la vaccination habituelle est tétra ou hexavalente (les vaccins disponibles comprennent les trois obligatoires plus d’autres qui ne le sont pas). Cette décision du conseil d'État est toutefois ambiguë en ce sens qu’elle ne concerne que l’injonction pour la ministre de prendre des mesures et que produire un vaccin trivalent dans un tel délai, pour qui connaît la production d’un vaccin et ses contraintes, est impossible.

Que faire?

Enfermée dans ce délai Mme Buzyn avait deux choix possibles. Supprimer toute obligation vaccinale ou étendre cette dernière à autant de vaccins que comptent les produits disponibles sur le marché, soit au minimum quatre c’est à dire Diphtérie, Tétanos, Poliomyélite et Coqueluche. C’est alors que Mme Touraine revient dans le jeu alors qu’elle n’est plus ministre. Une concertation citoyenne avait en effet été lancée fin 2016 et cette dernière a recommandé de rendre obligatoire 11 vaccins. Madame Buzyn déclare dans Le Parisien du 15/06/2017 qu’elle s’y conformera. L’argument invoqué est la baisse du taux de nouveaux nés vaccinés combiné à l’émergence de menaces infectieuses comme la rougeole. Autrement dit la question posée n’est pas médicale, ce n’est pas l'efficacité des vaccins, elle est sociétale, c’est celle de l’obligation vaccinale.

L’obligation vaccinale est-elle efficace?

Madame Buzyn dans un clin d’oeil à la philosophie du Président de la république nous annonce qu'elle n’est pas pour une contrainte mais qu’en même temps elle peut en promulguer une dans notre intérêt et pour une durée limitée. C’est habile dans la formulation mais la promesse de la durée limitée fait sourire les citoyens, habitués au temporaire qui dure s’agissant de l’administration. Pour autant la question n’est pas tactique elle est sur le fond. L’immunisation sauve des vies et les complications sont rares bien que réelles. Quelles preuves avons nous que l’obligation vaccinale est efficace pour que les nouveaux nés vaccinés soient plus nombreux? Il faut se poser cette question car en matière de santé publique les meilleures intentions peuvent conduire aux pires résultats. Dans les pays développés la majorité des citoyens vaccinent leurs enfants. Les médecins sont très majoritairement favorables à la vaccination, les parents s’agissant de leur nouveau né aussi. La vaccination volontaire est donc très largement majoritaire. Reste donc les récalcitrants ayant fait l’expérience d’une complication, ceux qui doutent, les hésitants et les anti vaccins fanatiques. Les partisans de l’obligation (définition préférable à pro vaccins) affirment que l’obligation pour tous les vaccins conduit mécaniquement à un taux de vaccination supérieur à 95% et à terme à la disparition des maladies causées par les virus et bactéries en question. C’est malheureusement faux pour une seule raison: la France n’est pas isolée du reste du monde et les voyages très fréquents aujourd’hui font que les réservoirs de microorganismes sont nombreux et visités par des vecteurs humains qui entrent et sortent de notre pays en permanence. Ce Graal de la vaccination doit être écarté au bénéfice d’un objectif plus concret: une meilleure santé des enfants par l’immunisation contre des maladies qui ont un potentiel de gravité certain.