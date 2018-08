Pourquoi l’explosion des cas de rougeole en Europe ferait bien d'inquiéter les autorités

Atlantico : Avec 41 000 cas déclarés et 37 décès dans les 6 premiers mois de 2018, soit une très forte augmentation par rapport aux 23 927 cas de 2017 et les 5273 cas de 2016, l'évolution de la rougeole en Europe inquiète l'organisation mondiale de la santé qui demande aux Etats européens d'agir. Comment expliquer une telle progression des cas ? La vaccination est-elle seule en cause ?

L'agent infectieux de la rougeole est un "simple" virus humain à ARN

Stéphane GAYET : Le virus de la rougeole est infiniment petit. Avec son diamètre d'environ 0,25 millième de millimètre (0,25 micron), il est bien plus petit que les bactéries couramment impliquées dans les infections humaines.

Dire que c'est un virus revient à dire que c'est une particule biologique inerte et sans métabolisme, sans vie sensu stricto, et incapable de faire autre chose que d'infecter de façon passive des cellules chez lesquelles son acide nucléique viral (ARN ou ADN) joue le rôle d'un poison biologique. Car un virus n'est en fait rien d'autre qu'un acide nucléique et quelques enzymes. Les cellules infectées par un virion (le nom de la particule virale) se font piéger par cette entité étrangère qu'elles répliquent en très grand nombre comme si le génome viral (l'acide nucléique du virus) contenait un ordre pour elles. Les virus informatiques s'en sont inspirés : ils sont des petits programmes que le système d'exploitation de l'ordinateur exécute en se faisant piéger.

Le virus de la rougeole appartient à la famille des Para-myxoviridés, pas très éloignée de la famille des Ortho-myxoviridés à laquelle appartient le virus grippal. Son acide nucléique ou génome est à ARN simple brin (de polarité négative). Le virus de la rougeole encore appelé virus morbilleux est désigné en anglais par l'expression Measles virus (Me V en abrégé). Il comporte 20 génotypes ou variants différents qui sont répartis en huit groupes de A à H.

Le visage rassurant de la rougeole : une maladie bénigne de la petite enfance

Dans l'esprit commun, la rougeole a bonne réputation. Elle est perçue comme une maladie "obligatoire" du petit enfant qui guérit sans séquelle et immunise à vie. De fait, c'est la forme typique de l'enfant non vacciné. Dans sa forme habituelle, après une incubation de 10 à 12 jours, la rougeole débute par un malaise général avec de la fièvre, une anorexie (perte de l'appétit), une conjonctivite (yeux rouges et larmoyants), un coryza (rhume ou rhinite) et une toux. La fièvre monte en quelques jours jusqu'à 39 ou 40°C et le pédiatre connaissant bien la rougeole examine la face interne des joues à la recherche de petits points grisâtres situés près des secondes molaires (signe dit de Koplik) ; ils disparaissent en deux jours alors que survient l'éruption rougeoleuse ("boutons") : ce sont de petites taches rouges (érythème) en relief qui commencent sur la tête et le visage, puis descendent progressivement sur tout le corps tout en prédominant sur le visage et la partie supérieure du corps. L'érythème persiste en moyenne quatre à cinq jours puis disparaît dans son ordre d'apparition. La rougeole dure en tout sept à dix jours chez les sujets en bonne santé. C'est la toux qui se prolonge le plus.

Le visage caché de la rougeole : une maladie qui peut handicaper et même tuer

La rougeole peut être grave. La mortalité est très élevée dans les pays pauvres, cela pour plusieurs raisons : le jeune âge des enfants atteints, la malnutrition (notamment la carence en vitamine A), les déficiences immunitaires, la surpopulation et le manque d’accès aux soins. Elle est beaucoup plus faible dans les pays développés. Aux États-Unis, elle est en moyenne de trois cas pour 1 000, mais varie selon l'âge : 0,1 % de cinq à 19 ans, 0,3 % en-dessous de cinq ans et de 20 à 29 ans, et 0,7 % après 30 ans. Les complications sont plus fréquentes chez les enfants de moins de cinq ans et les adultes. Elles touchent surtout les voies respiratoires et le système nerveux central (cerveau et moelle épinière).

La pneumonie est la complication de la rougeole la plus fréquente. Une atteinte pulmonaire visible à la radiographie existe dans 77 % des formes sévères et 41 % des formes d'intensité moyenne. La pneumonie survient surtout chez les jeunes enfants et les adultes : aux États-Unis, chez 9,3 % des enfants de moins de cinq ans et 49 à 57 % des adultes. Ce sont 60 % des décès qui sont dus à des complications respiratoires. La pneumonie virale se complique d’infection bactérienne dans 25 % à 35 % des cas. Les autres complications respiratoires sont l'otite (chez 14 % des enfants de moins de cinq ans) et la laryngo-trachéobronchite (9 à 32 % des cas, surtout chez le nourrisson). Une infection bactérienne y est souvent associée. Il existe d’autres complications possibles : diarrhée et hépatite discrète.

Les atteintes neurologiques comprennent les convulsions fébriles (chez 0,1 à 2,3 % des enfants ; pas de séquelle) et trois types d’encéphalite : l'encéphalomyélite aiguë dite post-infectieuse (PIE) ; la panencéphalite (elle touche tout l'encéphale ou cerveau) sclérosante subaiguë (SSPE) ; et l’encéphalite des sujets immunodéprimés ou encéphalite à inclusions (MIBE : measles inclusion body encephalitis). La PIE touche de 0,1 à 0,3 % des sujets. Elle est plus fréquente chez l'adulte. Une reprise de la fièvre, accompagnée de céphalées (mal de tête), convulsions et troubles de la conscience, doit alerter. L’atteinte neurologique peut être modérée ou sévère. Un décès survient dans 25 % des cas et 33 % des survivants ont des séquelles. La SSPE est une forme rare et mortelle qui serait liée à une persistance de l'infection virale dans le système nerveux. Sa fréquence estimée se situerait entre un cas pour 100 000 et un pour 8 500 000 rougeoles. La MIBE est une complication très rare qui survient chez des enfants ou adultes immunodéprimés par un traitement ou une maladie. Elle apparaît dans les six mois qui suivent la rougeole et 80 % des sujets en décèdent.