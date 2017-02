Pourquoi les excédents commerciaux records allemands devraient nous inspirer autre chose que de la simple admiration

Atlantico : Pour cette année 2016, l'Allemagne affiche un excédent commercial de 252 milliards d'euros. Berlin affiche des records historiques les uns après les autres au cours de ces dernières années. Par quels moyens l'Allemagne parvient elle à afficher de tels résultats ?

Nicolas Goetzmann : Ce qui est le plus intéressant avec ce chiffre, c'est que les commentaires sont élogieux vis-à-vis de la position commerciale allemande. Or, il s'agit d'une cause essentielle du déséquilibre économique européen. Parce que les questions de commerce international sont souvent analysées d'un point de vue simpliste bâti sur le concept de "compétitivité". Mais la balance commerciale est en réalité le fruit d'une identité comptable autre que celle du simple rapport "importations-exportations", il s'agit du rapport entre épargne et investissement.

Lorsque l'épargne est supérieure à l'investissement, le résultat est une balance commerciale positive. En l'occurrence, l'Allemagne affiche un surplus d'épargne conséquent couplé avec un taux d'investissement relativement faible, et inférieur à celui de la France. De plus, il ne s'agit pas d'un surplus d'épargne des ménages, selon le présupposé d'une population allemande vertueuse, mais d'un surplus d'épargne de la part des entreprises. Or, ce surplus d'épargne des entreprises est la conséquence d'une distribution des revenus inégalitaire. En gros, la population allemande ne voit pas la couleur de ses efforts, et son niveau de revenu est décorrélé de sa capacité de production. Ainsi, la population allemande n'a pas les moyens d'absorber l'ensemble de ce qu'elle produit, c'est ce qui explique l'excédent commercial.

Selon une note publiée par la DG trésor, cet excédent commercial allemand aurait pour effet de "peser sur la demande adressée aux autres économies de la zone euro". Quels sont les mécanismes à l'œuvre ?

L'Allemagne agit comme une sorte de trou noir de la demande au sein de la zone euro ; puisqu'il s'agit de la plus grande économie du continent. En choisissant délibérément d'être en état de sous consommation et de sous-investissement, l'Allemagne parvient à ce résultat excédentaire, mais elle déséquilibre le continent en produisant un "manque" de demande. C'est exactement le problème pointé par la note de la DG Trésor :

"Ces déséquilibres pourraient nuire durablement à l'activité économique en zone euro. D'une part, la faiblesse de la demande interne des pays en excédent courant (liée notamment à une hausse du niveau d'épargne désiré par les agents) pèse sur la demande adressée aux autres économies de la zone euro"

Donc, au lieu de regarder l'Allemagne avec admiration en supposant que ce résultat est la conséquence de la très bonne qualité de ses produits, il faudrait comprendre qu'il s'agit d'une agression commerciale caractérisée. Il est d'ailleurs intéressant de noter que les règles européennes indiquent qu'un excédent commercial d'un pays membre ne doit pas dépasser le seuil de 6% du PIB. Or, le solde allemand est supérieur à ce chiffre depuis plusieurs années, et Wolfgang Schäuble, ministre des finances du pays, a déjà pu indiquer qu'il n'avait aucune intention de changer de stratégie.