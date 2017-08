Pourquoi l'Europe ferait bien de prendre Silvio Berlusconi au sérieux quand il menace la survie de l'euro

Dans une interview donnée au journal "Libero Quotidiano", Silvio Berlusconi a avancé l'idée de la création d'une monnaie parallèle afin que l'Italie puisse "retrouver sa souveraineté monétaire". Alors que le parti de l'ancien Président du conseil, Forza Italia, tend à se rapprocher de la Ligue Du Nord de Matteo Salvini, dans quelle mesure une telle proposition pourrait-elle marquer une nouvelle étape dans ce processus de renouvellement de leur alliance ? Quelles seraient les chances de voir une coalition de droite emporter les élections générales de 2018 ?

Christophe Bouillaud : Depuis quelques bonnes années déjà, la Ligue du Nord s’est positionnée sur un créneau très eurosceptique. L’Union européenne en général et l’Euro en particulier sont à la source de tous les maux de l’Italie. Ce discours a encore été accentué depuis que Matteo Salvini a pris la tête du parti et qu’il a cherché à le positionner au cœur d’une alliance paneuropéenne des extrêmes-droites, avec par exemple le FN français et le FPÖ autrichien. De leur côté, les héritiers de la tradition néofasciste italienne se reconnaissent principalement, tout au moins sur le plan électoral, dans « Frères d’Italie » (Fratelli d’Italia) un parti, dirigé par une femme, Giorgia Meloni, qui a choisi lui aussi un positionnement eurosceptique. C’est là une rupture avec le virage europhile du leader des post-néofascistes des années 1990-2000, Gianfranco Fini, qui avait été l’un des « Constituants européens » de 2003-2005. Il ne reste du coup qu’une seule composante officiellement europhile dans l’alliance des droites, à savoir le parti de Silvio Berlusconi. ForzaItalia est en effet membre du Parti populaire européen (PPE). La proposition de double monnaie constitue donc un moyen de faire à nouveau l’alliance des droites qui avait porté au pouvoir Silvio Berlusconi en 1994, 2001 et 2008. De cette manière, on peut envisager un « programme commun » des droites italiennes : on promettrait de quitter l’Euro sans le quitter vraiment.

Cette manœuvre est d’autant plus importante pour l’union des droites que si l’on reste avec la loi électorale actuelle, soit « l’Italicum » tel que modifiée par une décision de la Cour constitutionnelle italienne, il y a tout intérêt à présenter une liste unique des droites pour espérer atteindre le seul des 40% des voix qui donnerait accès à la prime de majorité de 55% des sièges à la Chambre des députés – la question du Sénat resterait elle ouverte vu la divergence des lois électorales entre les deux Chambres. Mais cela donnerait l’avantage aux droites pour gouverner.

Par ailleurs, après des premiers ministres tous issus du centre-gauche depuis 2013 (Letta, Renzi, Gentiloni), il est logique que le balancier de l’opinion reparte nettement vers la droite. Le M5S est clairement en difficulté face à ce retour de la politique ordinaire des années 1990-2000. Une victoire de cette dernière est donc possible, alors qu’en 2013 c’est elle, la droite, qui avait le plus perdu.