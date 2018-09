Pourquoi l’Europe s’enlise dans la guerre des postures

Atlantico : Emmanuel Macron, interrogé sur le Brexit déclarait que "ceux qui expliquent que l'on peut facilement vivre sans l'Europe, que tout va bien se passer et que cela va faire rentrer beaucoup d'argent dans les caisses sont des menteurs". Bien que cela soit vrai, dire que tout ira bien si l'on entre dans l'Union européenne serait également un mensonge. Cette phrase ne révèle-t-elle pas le fait que l'Europe se meurt des postures qui masquent l'absence de vision des dirigeants européens ?

Christophe Bouillaud : En l’occurrence la phrase d’Emmanuel Macron est surtout destinée à déstabiliser encore plus le camp britannique dans le cadre des négociations du Brexit.

Visiblement, il cherche à pousser les dirigeants britanniques à un accord particulièrement défavorable pour eux, un accord qui, en tout cas, ne serait pas du tout ce que promettait les Brexiters en matière financière aux électeurs britanniques en 2016.

Par ailleurs, c’est vrai que cette façon de stigmatiser les Brexiters montre qu’Emmanuel Macron ne veut rien comprendre aux raisons profondes qui ont poussé une majorité de Britanniques à voter pour le Brexit. On pourra souligner autant que l’on voudra les mensonges, approximations, bobards des Brexiters, il reste que le vote du Brexit repose sur des causes sociales, économiques et politiques. L’austérité des années Cameron n’a pas été critiquée que je sache par les autres Européens, or elle constitue sans doute l’une des sources du Brexit. Toute ressemblance avec les effets politiques de l’austérité dans d’autres pays européens serait purement fortuite, pour paraphraser une formule bien connue des cinéphiles. L’accentuation des différences régionales et sociales au sein du Royaume-Uni n’a pas non plus été un sujet de préoccupation majeur de l’Europe – et pourtant on la retrouve partout ailleurs. La mauvaise gestion des flux migratoires au sein de l’Europe n’a pas été pensée non plus – et les Britanniques sont là des Européens comme les autres. Le système politique de l’Union européenne, tel qu’il a évolué au cours de la crise économique depuis 2008, ne s’est pas fait à lui-même une grande publicité.

C’est tout de même assez frappant et décevant de voir que le vote du Brexit en 2016 est désormais traité par Emmanuel Macron comme les votes négatifs des Français et des Néerlandais en 2005 à propos du TCE par Nicolas Sarkozy. Au lieu de l’utiliser comme preuve que quelque chose ne va pas dans l’UE, ce qui était le cas au début de son mandat, il commence à le voir comme un accident démagogique, et, faute de mieux, il défend le statu quo européen. Après tout, si les Britanniques ont voté majoritairement pour le Brexit, c’est peut-être qu’il y a aussi des raisons à ce vote du côté européen. Les torts du divorce sont partagés en somme, et donc, il parait bien vain de vouloir faire un exemple en les punissant, comme cela semble être un peu l’intention actuellement de ce côté-ci de la Manche.