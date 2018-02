Pourquoi les États-Unis ont perdu toutes les guerres qu’ils ont déclenché depuis plus de 50 ans

Dans un ouvrage publié à la fin de l'année 2017, Harlan Ullman, conseiller sénior du think tank américain, le Atlantic Council et père de la doctrine « Choc et effroi » (Shock and Awe) utilisée en 2003 en Irak par les Etats-Unis, cherche à analyser les raisons pour lesquelles Washington n'est pas parvenue à remporter de victoires pour les guerres qu'elle a provoquées (de l'Irak au Vietnam en passant par l'Afghanistan, etc.) Les arguments ici développés sont : les faibles compétences des présidents américains, les erreurs stratégiques, mais surtout la faiblesse de la connaissance culturelle de l'ennemi, qui peut s'illustrer notamment sur la dominante communiste perçue par Washington au sujet du Nord-Vietnam alors qu'il s'agissait avant tout d'une guerre d'auto-détermination.

Comment interpréter une telle analyse ?

De prime abord, l’auteur a toute compétence pour s’exprimer sur ces questions. Par ailleurs, ayant lu uniquement certains articles, extraits d’articles ou recensions d’Harlan Ullman, ma connaissance des thèses qu’il développe est nécessairement fragmentaire. Cela dit, l’ouvrage tel qu’il est résumé donne le sentiment que l’auteur entend régler des comptes et le titre sacrifie aux impératifs commerciaux. Les Etats-Unis ne sont pas à l’origine de toutes les guerres dans lesquelles ils ont été engagés. La guerre de Corée leur a été imposée par l’invasion du Sud par le Nord, Kim Il-Sung se lançant dans cette entreprise avec l’accord de Staline, puis le soutien militaire direct de Mao Zedong, à la suite du reflux des armées nord-coréennes. Au regard des objectifs visés, i.e. le retour au statu quo initial, cette guerre a été gagnée par les Etats-Unis et leurs alliés. Au Vietnam, les Etats-Unis ont pris le relais des Français et ils se sont engagés dans une seconde guerre d’Indochine, le Nord communiste ne respectant pas les accords de Genève (1954). Ensuite, s’est produit un effet domino, la totalité de la péninsule chinoise devenant effectivement communiste. C’est la raison pour laquelle le retrait américain et ses conséquences ont pris non pas l’allure d’une triste farce, mais d’un désastre géopolitique. Que l’on se reporte à la situation de l’époque et aux avancées du bloc soviéto-communiste au cours des années 1970. Pourtant, les rivalités entre les versions soviétique et chinoise du communisme, articulées sur les clivages ethnico-nationaux d’Indochine, ont finalement pris le dessus. Défions-nous de toute illusion rétrospective, fréquente en histoire : ne relisons pas tous les développements intermédiaires à la lumière de l’issue finale.

En Afghanistan, la guerre a été imposée aux Etats-Unis par les attentats terroristes du 11 septembre 2001 et le refus des Talibans de leur livrer Ben Laden. Sérieusement, les dirigeants américains de l’époque auraient-ils pu accepter la perpétuation de cette situation ? Quitte à expliquer à leur opinion publique que le plus sage était de ne rien faire ? Il fallait intervenir. Cela ne constitue pas un trait culturel spécifiquement américain. Les Français ne sont-ils pas également engagés en Afghanistan, dans la bande sahélo-saharienne ensuite, sur le théâtre syro-irakien enfin, pour lutter contre les groupes terroristes et le djihadisme global ? En vérité, seule la guerre d’Irak, en 2003, a été une « guerre de choix » et non de nécessité (toutefois, reportons-nous à tout ce qui s’est produit en 1991 et 2003 : Saddam Hussein multipliait les provocations). Pourtant, expliquer la déstabilisation de Grand Moyen-Orient par cette seule guerre serait très exagéré. Les facteurs de déstabilisation sont multiples et s’empilent sur plusieurs strates historiques. Les explications avancées par Bernard Lewis, notamment dans un lumineux essai intitulé « L’Islam en crise », sont très convaincantes. Il montre que l’ensemble de la région a progressivement « décroché » sur les plans scientifique, technique et économique, ce dont les classes dirigeantes locales ont pris conscience au moment de l’expédition d’Egypte commandée par le général Bonaparte (1798). Le retard sur l’Occident était flagrant. De ce fait, les Ottomans ainsi que les vice-rois d’Egypte ont prétendu importer les outils de puissance des Etats occidentaux, mais sans la philosophie libérale ainsi que les libertés politiques et économiques qui ont permis de les forger ; la modernité instrumentale sans la modernité axiologique. Les « tanzimats » et autres tentatives de réforme ont échoué. Idem pour le nationalisme arabe et socialisant après 1945 : les régimes autoritaires-patrimoniaux de la région ont voulu prendre un raccourci historique en important le « modèle de développement soviétique » et ils se sont retrouvés dans une impasse.