Pourquoi il est urgent que les Français soient enfin formés en connexion avec le monde réel

A quelques jours du second tour de l’élection présidentielle, l’emploi demeure la première préoccupation des Français. 3,5 millions d’entre eux ne parviennent pas à vivre du fruit de leur travail, sans compter les temps partiels non désirés et les situations précaires non comptabilisées dans les statistiques. Installée depuis des décennies dans notre pays et dans nos esprits, cette situation est pourtant dramatique, car plus qu’une source de revenu, le travail est aussi une voie d’épanouissement, de réalisation personnelle et de sociabilité.

Pourtant, contre cette situation, nous sommes convaincus que tout n’a pas été essayé.

Problème de demande ? Pas seulement ! Les entreprises, en particulier les PME, sont désireuses d’embaucher : en 2016, l’enquête annuelle de Pôle Emploi estimait que le nombre d’intentions d’embauches par les entreprises s’élevait à plus de 1,8 million sur l’année. Parmi celles-ci, plus des deux tiers étaient le fait d’entreprises de moins de 50 salariés. Plus de 820 000 postes restaient à pourvoir en 2013, soit plus d’un quart du nombre de chômeurs ! Deux PME sur trois rencontrent des difficultés pour recruter.

Etrange paradoxe donc que celui de la France : chômage et emplois non pourvus coexistent…

De nombreuses explications tournent autour de l’enjeu crucial de la formation, initiale comme continue.

D’un côté, la formation initiale est parfois inadaptée aux besoins de l’économie : la pénurie de compétences entraîne une inadéquation entre l’offre et les besoins des entreprises. De l’autre, l’apprentissage ne donne pas tout son potentiel : alors que les études prouvent que l’apprentissage est une passerelle indispensable pour l’emploi, le nombre d’apprentis n’a pas évolué depuis 10 ans, malgré les annonces des gouvernements successifs …

Enfin, la formation continue n’adresse pas les bonnes problématiques. Malgré un budget de 32 milliards d’euros par an (autant que celui de la Défense Nationale !), les formations bénéficient principalement aux… actifs et aux… plus qualifiés dans… les grandes entreprises. Seuls 10% des formations continues bénéficient aux chômeurs qui en auraient pourtant le plus besoin.

Mais la responsabilité de cet échec est partagée. Dans l’inadéquation entre offre et demande, reste solidement ancrée une vieille querelle, jamais tout à fait tranchée, sur la nature de la formation que l’école doit apporter : donner la capacité à s’adapter à tout type de travail ou apporter des compétences directement exploitables dans la vie professionnelle ? Les entreprises ont leur responsabilité dans cette ambiguïté ; elles doivent assumer leur part et ne pas tout attendre des cursus suivis par les personnes qu’elles entendent recruter. Quel jeune n’a pas entendu que son inexpérience était un frein à son embauche ? Aux recruteurs de faire sauter ce verrou !