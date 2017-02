Pourquoi il n’est pas anti-républicain que de constater que certains juges sont parfois politisés

Atlantico : Que sait-on de ce juge d'instruction qui s'est vu confié l'enquête sur les emplois présumés fictifs de la famille Fillon, notamment remarqué dans le dossier Bygmalion ? Et qu'est-ce que cela peut laisser présager de la suite de l'affaire ?

Régis de CASTELNAU : Dès l’auto-saisine du Parquet National Financier le jour de la sortie de l’article du Canard enchaîné mettant en cause François Fillon il n’était pas très compliqué de dérouler la suite des opérations. Plutôt d’ailleurs de l’opération, car nier que tout ceci était organisé de longue main ne serait vraiment pas sérieux. Après l’enquête préliminaire à grand spectacle, avec en particulier la publication dans le journal le Monde d’éléments du dossier, il était inéluctable que le PNF demande l’ouverture d’une information judiciaire, c’est-à-dire que l’enquête soit désormais conduite par un magistrat du siège appartenant au Pôle Financier.

Le choix de ce juge d’instruction, non seulement n’est vraiment pas une bonne nouvelle pour François Fillon, mais accentue encore un peu plus l’impression d’une conduite du dossier destinée à peser sur la campagne électorale. Serge Tournaire est de ses juges d’instruction qui instruisent résolument et exclusivement à charge. La preuve en a été rapportée dans l’affaire bygmalion les deux autres magistrats co-saisis se sont violemment opposés à lui, notamment Renaud Van Ruymbeke, magistrat très respecté, qui était formellement opposé au renvoi de Nicolas Sarkozy devant le tribunal correctionnel qui a refusé d’en signer l’ordonnance. L’acharnement contre Nicolas Sarkozy dont a fait preuve Serge Tournaire est une réalité difficilement contestable.

Il est probable que le nouveau trio constitué ne connaîtra pas ce genre de conflits…. Je doute que Serge Tournaire ait des états d’âme et il conduira son instruction comme d’habitude. Je pense que François Fillon et ses proches doivent s’attendre à des convocations, voire des gardes à vue, une mise en examen avant le 22 avril prochain n’étant pas impossible.

On se souvient du scandale suscité par le "mur des cons" au siège du syndicat de la magistrature, qui épinglait pour l'essentiel des personnalités de droite... Comment peut-on évaluer le niveau de politisation des juges en exercice, et contre qui sont-ils dirigés ? Si la grande majorité d'entre-eux sont indépendants, est-ce le cas pour tous ?

Régis de CASTELNAU : Je n’aime pas que l’on présente l’indépendance de la justice comme un objectif. L’indépendance n’est qu’un moyen celui qui permet d’aboutir à l’impartialité. Peut-on dire que dans l’ensemble la justice française et impartiale grâce à une indépendance reconquise depuis une cinquantaine d’années ? Pour ma part la réponse est positive. Le problème, est que le corps des magistrats est moins homogène qu’on imagine, et c’est ainsi que l’on a abouti à des disparités de traitement, très mal perçues par les justiciables. Et le déplorable passage de Christiane Taubira place Vendôme n’a pas permis d’améliorer cette situation qui commence à poser des problèmes. En effet, malheureusement les juridictions de contrôle, cours d’appel, chambres d’instruction, surnommées dans le monde judiciaire « chambres de confirmation », ne sont pas exemptes de réflexes corporatistes et ont tendance à « couvrir » les magistrats de première instance. Jusqu’à la Cour de cassation qui ne déteste pas de prendre, de temps en temps des décisions d’opportunité.