Pourquoi il est illusoire d’espérer que les recettes économiques de la gauche dure ne pourraient contenir la dynamique des populismes de droite

Atlantico : Le 20 novembre 2016, deux semaines après la victoire de Donald Trump, le candidat perdant de la primaire démocrate américaine, avait indiqué que la stratégie à adopter était de "se lever avec la classe ouvrière de ce pays et...de s'attaquer aux forces de l'argent". En la rapportant au cas européen, en quoi une telle réponse, d'une gauche "ultra" est-elle adaptée en réponse aux populismes de droite, incarné aux États Unis par Donald Trump ?

Nicolas Goetzmann : Une réponse populiste de gauche n'est en rien adaptée à la situation, tout comme un populisme de droite d'ailleurs. La cause principale de l'émergence de ces courants est l'incapacité congénitale des partis de gouvernement, droite et gauche confondues, de proposer un véritable "changement de régime". Il est possible de remonter assez loin à propos de cette dynamique. Entre 1945 et les années 80, les populations s'intégraient dans une société construite sur le plein emploi et l'État Providence, avec des niveaux d'inégalités entre les différentes "strates" de la population qui ne progressaient pas.

Du point de vue européen, cela correspond aux premières briques de la construction de l'Union européenne sur la base d'un "capitalisme intégré". Dès la fin des années 70, le courant libéral porté par Margaret Thatcher, elle-même inspirée par Friedrich Hayek, a été perçu comme une solution pour changer le cours d'une économie qui était écrasée par des niveaux d'inflation à deux chiffres. Reagan a suivi, et la France a suivi avec le tournant de la rigueur initié par Mitterrand en 1983. L'Allemagne, sous influence de l'ordo libéralisme d'après-guerre, a également été de la partie. Cette vision de l'économie a été incarnée par ce que l'on appelle encore aujourd'hui par la "social-démocratie"; de François Mitterrand, Laurent Fabius, Pierre Beregovoy, Lionel Jospin, François Hollande, Manuel Valls et désormais Emmanuel Macron. Le cas européen est spécifique parce qu'il opère sur deux niveaux. Au niveau européen, c’est-à-dire la macroéconomie, la stratégie développée et soutenue par ces dirigeants a été une forme d'austérité permanente. Ce qui explique très facilement un taux de chômage moyen de 8.7% entre 1983 et aujourd'hui en France. A l'inverse, au niveau local, et pour justifier une étiquette de "gauche", l'enjeu était de prendre une forme de contre-pied en évitant de saccager totalement le modèle social français. Ce qui est un peu moins le cas depuis ces dernières années. Mais la macroéconomie gouverne l'ensemble et les efforts locaux étaient dérisoires pour contrer la machine d'une politique monétaire extrêmement stricte au niveau européen, qui fut la continuaton de la politique du franc fort.

Cette social-démocratie, qui n'a de "social" que le nom est incapable de proposer autre chose, les personnes qui la composent sont totalement persuadées de proposer le choix de la raison et du sérieux, contre tous les extrêmes. Pourtant, c'est précisément cette vision qui est la cause du marasme. La crise économique qui dure depuis 10 ans n'est que l'aboutissement d'un phénomène structurel qui est en place depuis 1983, qui est la principale source des inégalités, de la croissance de la finance, et de la fragilisation de la position des salariés. Et tous les socialistes (mais également la droite) qui ont gouverné depuis cette date ont été laminés par des électeurs qui se considéraient trahis à juste titre. Dès lors, la réponse n'est pas un "populisme de gauche" ou à un retour à la social-démocratie dont se revendiquait Lénine en 1917 (ce qui permet aussi de montrer à quel point cette expression n'a plus aucun sens). Il s'agit d'en finir avec ce courant de pensée, qui est celui de la "pensée unique", et il serait préférable que la prise de conscience ait lieu en interne aux partis. Prendre les élus par la main, pour leur montrer ce que leurs politiques "raisonnables" ont fait du pays en quelques décennies. La population française ne s'y trompe d'ailleurs pas du tout. Les français veulent l'Europe mais pas de cette Europe-là. Ce qui est demandé, c'est ce "changement de régime" européen, d'en finir avec ce qui est appelé le plus souvent "néolibéralisme" pour en revenir à un capitalisme intégré, entre plein emploi et État providence. La réponse n'est pas le collectivisme. Et il ne s'agit pas d'un défi économique, parce que les outils pour y parvenir sont sur la table, mais d'un défi politique, qui appelle une prise de conscience des dirigeants, une capacité à reconnaître ses erreurs. Pour le moment, ceux qui refusent cette prise de conscience se regroupent derrière la candidature d'Emmanuel Macron, qui permet de réunir les socio-démocrates de droite et de gauche, tous deux défaits durant leurs primaires respectives, et qui tentent leur chance avec ce nouveau candidat de la bonne vieille social-démocratie ascendant tournant de la rigueur. Une vraie vision "moderne" qui date de 1983 en France, et dont les prémices remontent jusqu'à Raymond Barre.