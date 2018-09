Pourquoi l’envolée du populisme suédois a bien plus à voir avec l’économie qu’avec la question migratoire

Atlantico : Dans une étude que vous avez publiée en août "Les perdants économiques et les gagnants politiques, la droite radicale en Suède", vous prenez ce contrepied. Comment expliquez-vous un tel résultat ?

Johanna Rickne : Tout d'abord, la droite radicale suédoise est montée en puissance avant que ne survienne la crise migratoire de 2015, c’est-à-dire lors des élections de 2010 et de 2014. Notre étude montre que cette progression coïncide avec deux événements qui ont affecté la situation économique d’un grand nombre d’électeurs.

En 2006, la coalition des partis de centre-droit a pris le pouvoir et a mis en place un programme de réformes visant à réduire les impôts et les dépenses publiques, selon l'objectif d'un slogan qui était «faire que le travail paye ». Puis, en 2008, la crise financière a provoqué une insécurité de l'emploi chez les personnes ayant des emplois stables, mais qui étaient vulnérables à l'automatisation. Notre étude a consisté à explorer la relation entre la montée des Démocrates Suédois et ces deux événements. L'analyse est basée sur les données annuelles du registre suédois pour l'ensemble de la population âgée de plus de 18 ans. Ces données nous ont également permis d'identifier toutes les personnalités politiques du parti des Démocrates Suédois.

Le résultat est que cette politique du "Faire que le travail paye" a entraîné une augmentation des inégalités de revenus dans le pays. Si les personnes ayant un emploi stable ont pu voir leurs revenus augmenter grâce à une politique de crédit d'impôt, les personnes sans emploi stable, bénéficiant de prestations de maladie, de programmes d'aide au chômage ou d'assistance sociale, ont vu leurs revenus stagner. Ainsi, au cours de ces deux périodes de gouvernement de centre-droit, l'écart de revenu disponible moyen entre les "insiders" et les "outsiders" a augmenté de 20%.

Nous montrons également que les groupes qui ont été les perdants économiques au cours de ces deux épisodes économiques sont surreprésentés parmi les personnalités politiques et les électeurs du parti. En tant que tels, nous soutenons qu’ils ont agi en tant qu’éléments déclencheurs (au moins partiellement) de la progression des Démocrates Duédois. Concernant ceux qui affirment que le nombre d'immigrants est la véritable cause de cette progression, on peut au moins dire que cela ne s'applique pas aux taux d'immigration locaux. Une explication qui met l'accent sur le nombre de migrants comme la cause directe de cette situation devrait également expliquer pourquoi nous constatons la mobilisation des électeurs et des politiciens dans ces sous-groupes particuliers du marché du travail. On peut supposer que le sentiment anti-immigration ou l'importance accrue de la question migratoire de ces électeurs pourrait bien avoir été provoquée par une anxiété économique.

Une autre chose à souligner est que la Suède a très peu d'inégalités de revenus, depuis longtemps. Mais au cours de la dernière décennie, La Suède (avec la Finlande) a été l'un des pays qui a le plus creusé ses inégalités de tous les pays de l'OCDE. Cette évolution a été provoquée par des réformes politiques menées par la coalition de centre-droit et n’a en grande partie pas été inversée par la coalition actuelle du parti social-démocrate-vert. (Ces questions sont largement discutées ici: https://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1198429/FULLTEXT01.pdf )