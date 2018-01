Pourquoi les entreprises continuent à préférer le cash aux placements à terme pour leur trésorerie

Malgré la prise de conscience collective sur l'impact des déchets plastiques sur l'environnement et les décisions des Etats et des instances supranationales pour lutter contre ce phénomène, 60% du plastique produit n'est toujours pas recyclé et terminera sa vie dans des décharges ou dans la nature.

Big Brother 2018 Le nouveau monde macronien se perd tout autant que l’ancien dans des travers orwelliens

La direction prise par le pays ne fait plus aucun doute et alors que les plus naïfs espéraient encore trouver, avec l’actuel président, un renouveau et une fraîcheur depuis bien longtemps disparus en politique, tout indique au contraire que les tendances les plus délétères se développent encore sans le moindre frein.