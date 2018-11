Pourquoi les énarques parviennent-ils si peu à protéger les Français tout en parlant autant ?

C’est quand même curieux, cette caste aristocratique qui fonde sa légitimité, son droit à commander la société, en expliquant à tour de bras qu’elle est là pour protéger les autres. Tel est le cas de l’énarchie, qui s’est auto-proclamée grande protectrice de la nation, et grande pourvoyeuse de protection pour tous: minorités, femmes, vieux, pauvres, etc. Partout, le point commun de tous les énarques tient bien à cette volonté, à ce projet, de doubler tous les piliers de notre société par des mécanismes de protection toujours plus sophistiqués: aides sociales, subventions, fonds de garantie en tous sens.

Surtout, cette ambition mono-maniaque de la protection va de pair avec une forme d’arrogance qui suscite désormais la détestation universelle.

Plus moyen de se dire, où que l’on soit, ancien élève de l’ENA sans être l’objet de railleries sans limite, voire d’opprobre sans vergogne. Tout ceci mérite bien un peu d’explication.

Les énarques et la protection: une longue histoire

Avec le « libérer et protéger », Emmanuel Macron a définitivement érigé la « protection » en pilier de sa conception de la société et de l’action publique. Il l’a décliné, par exemple, dans son interview en début de semaine sur Europe 1, où il a déclaré: « on a besoin d’une Europe qui protège davantage les salariés, qui soit moins ouverte à tous vents ».

L’Europe qui protège, comme la France, comme l’État doivent aussi le faire. Pour un Emmanuel Macron, qui résume assez bien toute la pensée énarchique, le sens de l’action publique est de protéger contre tout: les menaces militaires, sécuritaires, mais aussi les dangers de la concurrence, du progrès technologique, de la vie elle-même. À l’entendre, seule l’idéologie de la protection aurait encore du sens.

Il rejoint ici un grand mouvement historique caractéristique de la France, où la protection collective serait l’apanage de l’État, selon les élites administratives qui la gouvernent. On en connut les prémices avec Pierre Laroque et Alexandre Parodi, conseillers d’État qui nationalisèrent dès les années 40 la protection sociale. On en vit la permanence historique avec le haut fonctionnaire Alain Juppé qui sauva la sécurité sociale en 1995 en la faisant définitivement entrer dans les comptes publics. Philippe Bas et Renaud Dutreil, conseillers d’État devenus ministres parachevèrent l’oeuvre en créant le RSI, la sécurité sociale des travailleurs non-salariés, en 2005, absorbé par le régime général sous la férule d’un autre conseiller d’État: Édouard Philippe…

On le voit, « libérer et protéger » n’est pas seulement un slogan. C’est un guide de conduite pour les grands corps de l’État depuis 1945, une sorte de scansion acharnée de l’histoire.

Les énarques et leur vieux réflexe aristocratique

Cette idée que les élites publiques doivent protéger la population n’est pas nouvelle, bien au contraire. On la trouve au fondement de l’ordre social français de toujours.