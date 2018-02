Pourquoi Emmanuel Macron refuse-t-il à la Corse la transformation qu’il souhaite pour la France ?

« Le pays a besoin de transformation et les Français le savent. » Par cette déclaration prononcée fin août 2017, Édouard Philippe ne répondait pas seulement au leader de la France insoumise qui voyait dans la réforme du code du travail un coup d’État social.

En effet, le chef du gouvernement annonçait une méthode en rupture avec celle qui prévalait jusqu’à présent, fondée sur l’idée que les Français n’acceptent pas les conséquences des réformes.

Quelques jours plus tard, depuis Athènes, en dénonçant dans un propos qui a fait polémique les «fainéants» qui n’ont pas eu le courage de faire les réformes nécessaires, Emmanuel Macron enfonçait le clou.

Enfermé dans un système de partis, tiraillé entre les progressistes et les conservateurs, le pays serait-il irréformable ? La démonstration de Christophe Castaner, à l’époque porte-parole du Gouvernement, viendra clarifier la stratégie présidentielle : « La première réussite d’Emmanuel Macron c’est le dépassement politique, c’est d’être sorti des logiques de partis pour aller chercher toutes celles et tous ceux qui ne voulaient pas se satisfaire de faire plaisir aux fainéants, aux cyniques et aux extrémistes pour réformer. »

En réalité, le couple exécutif estime que si la France n’est pas «réformable», elle est en revanche « transformable en profondeur pour retrouver le destin qui est le sien, emmener l’Europe vers de nouveaux projets » et « porter l’universalisme ». Tout est donc affaire de sémantique, de volonté et de méthode.

La dernière vague du tableau de bord de la transformation de la France de l’IFOP montre que cette volonté de transformation bénéficie d’un large consensus, malgré une légère usure au cours des dernières semaines. 70% des enquêtés jugent ce mot positif. Pour autant, il existe un fort clivage politique entre l’électorat d’Emmanuel Macron, qui croit à 82% que la France va réussir à se transformer dans les prochaines années et l’électorat de Marine Le Pen, au sein duquel seulement 19% des personnes interrogées partagent cette opinion. Le bénéfice attendu de la transformation du pays connaît toutefois une inflexion. 58% des personnes interrogées pensent que la transformation du pays aura des effets positifs, contre 69% en mai 2017. C’est dans les milieux populaires que l’on anticipe majoritairement des effets négatifs.

L’adhésion à la transformation reste majoritaire même si elle peut être, aujourd’hui plus qu’hier, concurrencée par une tentation de repli antimondialiste. Au lendemain de l’élection présidentielle, 69% des sondés donnaient la priorité à la transformation du pays pour l’adapter au monde qui change. En ce début d’année, ils sont 56% tandis que 44% estiment que la priorité est de préserver la France telle qu’elle est pour protéger son identité face au monde qui change.