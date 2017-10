Pourquoi Emmanuel Macron ne rassure plus les Français

Pareil pour ce qui est de leurs perspectives d'avenir puisque les chiffres restent inférieurs à cette moyenne faite de 1987 à 2016. Les ménages voient aussi leurs craintes se stabiliser lorsque l'on évoque le chômage.

Néanmoins, même si ces trois marqueurs restent en dessous des moyennes, on observe qu'ils n'ont que très peu évolués sur le trimestre. Alors plutôt que de parler d'une amélioration, il vaudrait mieux évoquer une stagnation.

C'est d'autant plus marquant avec le chômage où les indicateurs sont restés stables de septembre à octobre, alors qu'ils ont explosés entre juillet et octobre, passant de 9 à 15 !

L'élection d'Emmanuel Macron ne rassure pas les français

A la vue des graphiques et des chiffres du rapport, on peut être sûr que l'élection d'Emmanuel Macron ne rassure pas les français. Toutes les statistiques où il est question de conjoncture future se dégradent. Sur leur situation financière future, les ménages se montrent nettement moins optimistes pour la suite puisque le solde accuse un retard de 3pts. Pareil pour leur capacité d'épargne future où ce sont 7pts de confiance entre septembre et octobre qui s'envolent. Enfin, les français sont de plus en plus nombreux à estimer que les prix vont augmenter au cours des douze prochains mois.

Ca ne va pas fort donc pour les français, qui sont de moins en moins nombreux à croire en Emmanuel Macron. Après une courte période de croissance au lendemain des élection, que l'on pourrait presque placer sur le coup de l'euphorie, la confiance a fini par s'étioler à nouveau. Pire, le rapport montre qu'ils sont chaque jour un peu plus à penser que demain ne sera pas meilleur qu'aujourd'hui.