Pourquoi Emmanuel Macron joue gros en cas de constitution d’une liste Juppé-Raffarin pour les européennes

Atlantico : Dans une interview donnée au journal Le Monde, Jean-Pierre Raffarin a indiqué que la "droite humaniste" devra décider de sa stratégie "entre l'affirmation d'une entité spécifique par la formation d'une liste" ou un "accord politique novateur pour l'Europe, soit sur sa gauche, soit sur sa droite". En imaginant que les hommes rassemblés autour d'Alain Juppé et de Jean Pierre Raffarin choisissent une stratégie de liste autonome pour les européennes, quelles en seraient les conséquences pour les forces en présence ? Qu'est-ce que les LR et LREM auraient à perdre face à une telle stratégie ?

Jérôme Fourquet : L'interview de Jean-Pierre Raffarin dans Le Monde est intéressante parce qu'elle permet de prendre la température au sein de cette droite modérée qui oscille entre une attitude bienveillante vis-à-vis d'Emmanuel Macron et un accord de raison avec sa famille historique aujourd'hui dirigée par Laurent Wauquiez.

Elle est intéressante parce qu'elle intervient après l'affaire Benalla et permet de voir ou se situe ces gens. Il y a quelques mois, de notre point de vue, l'éventualité d'un accord politique entre le courant juppéiste d'une part et la République en Marche et le Modem d'autre-part, sur l'enjeu européen, et donc dans la perspective d'un combat commun et d'une liste commune, semblait faire assez peu de doutes et on semblait se diriger tout droit vers ce scénario avec des manœuvres d'approches qui étaient très claires -notamment les propos d'Alain Juppé tenus sur l'identité de point de vue qu'il avait avec Emmanuel Macron sur la question européenne.

Cette droite modérée et pro européenne a été très silencieuse pendant l'affaire Benalla, elle n'a pas tiré à boulets rouges, mais elle n'est pas non plus venue au secours d'Emmanuel Macron. Jean Pierre Raffarin, en bon centriste modéré, ne se ferme aucune porte et s'ouvre les trois options, la liste autonome, l'alliance avec en Marche ou le retour au bercail dans le giron des Républicains. Cela est intéressant, parce qu'il n'allait pas de soi que les trois options soient encore ouvertes. On aurait pu penser que l'hypothèse d'une alliance avec LREM, après l'affaire Benalla, n'était plus à l'ordre du jour. Manifestement cela l'est encore. Dans ce contexte, cela est une façon de faire monter les enchères des deux côtés. En brandissant la menace d'une liste autonome, on envoie un message à la fois à Laurent Wauquiez et à ses lieutenants en disant que s'il ne mettait pas d'eau dans son vin sur son discours eurosceptique et euro-critique, il devrait compter avec une liste de droite modérée qui viendrait quand même les concurrencer, et puis idem en direction d'Emmanuel Macron et d'Edouard Philippe qui est nommément cité dans cette interview, ce qui n'est sans doute pas anodin. C'est une façon de leur dire : "nous n'avons pas totalement tourné la page et il est encore possible sous certaines conditions - si celles-ci sont favorables – nous pouvons envisager un travail et un partenariat dans la perspective des européennes."