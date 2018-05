Pourquoi Emmanuel Macron a déjà perdu la bataille de l’Atlantique

A l’occasion de la dénonciation par DonaldTrump de l’accord cadre signé avec l’Iran en avril 2015 sur son programme nucléaire, Emmanuel Macron a découvert que les Etats-Unis avaient une politique et des intérêts divergents des Etats européens et qu’il n’était pas question pour eux de solidarité transatlantique lorsqu’ils estimaient que leurs intérêts stratégiques les plus fondamentaux étaient menacés.

Belle découverte en réalité ! La récente décision de Donald Trump ne fait qu’illustrer ce la formule que l’on prête depuis soixante ans au général De Gaulle, les Etats n’ont pas d’amis, ils n’ont que des intérêts. De facto, depuis la fin de la Guerre froide, les Etats-Unis ont repris leur liberté vis-à-vis de leurs partenaires européens et ils mènent une politique, parfois semblable, plus fréquemment différente, et le plus souvent en opposition stricte aux intérêts politiques et économiques des Européens.Le coup d’envoi de cette cassure transatlantique a d’ailleurs été donné en 1993par un président démocrate, à savoir Bill Clinton, et son administration, emmenée par son secrétaire au commerce Mickey Kantor, qui, lors des négociations ayant mené à la création de l’Organisation mondiale du commerce, n’ont pas hésité à rappeler que le monde était engagé dans une compétition économique et politique globale et que les Etats-Unis n’hésiteraient pas une seconde à sanctionner l’Europe si leurs intérêts étaient en jeu.

Nous y sommes donc une nouvelle fois. Les entreprises européennes sont sommées de quitter l’Iran dans les meilleurs délais, au risque de subir une pluie de sanctions et d’amendes venue des Etats-Unis qui exercent une fois de plus leur privilège d’extraterritorialité dans le domaine économico-juridique. Ainsi, le conseiller à la sécurité nationale, John Bolton, a fait savoir que le rétablissement des sanctions américaines vis-à-vis de l’Iran était effectif« immédiatement »pour les nouveaux contrats et que les entreprises déjà engagées en Iran n’auraient quelques mois pour en « sortir ».

Dans cette affaire, l’attitude américaine n’a rien d’étonnant. Donald Trump mène une politique qu’on peut ne pas aimer, mais qui a au moins le mérite d’une certaine cohérence au titre de la défense des intérêts américains. Donald Trump a été élu sur une volonté de faire plier les pays proliférant issus de l’axe du mal théorisé par George W. Bush, au premier rang desquels figuraient la Corée du Nord et l’Iran, et c’est à cela qu’il s’emploie depuis plusieurs mois.

La réaction des dirigeants européens, au premier rang desquels figure Emmanuel Macron, est par contre marquée par une grande naïveté, par l’aveuglement et par une incapacité crasse à penser les relations internationales de ce début de siècle. Il est vrai que le disque dur de nos dirigeants est resté bloqué aux années d’euphorie de l’immédiate chute du mur de Berlin, sans voir que le monde d’aujourd’hui n’avait plus rien à voir avec cette époque.