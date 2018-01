Pourquoi l’égalité femmes hommes ne gagnera rien aux excès idéologiques (et politiques) actuels

La réforme du congé parental engagé lors du quinquennat précédent, au nom de l'égalité des sexes, a eu pour effet de voir une forte chute du recours à cette prestation, puisque les hommes n'ont représenté que 4.4% des demandeurs.​ Et ce, dans le contexte actuel du plan d'action contre les inégalités salariales hommes femmes. Comment expliquer l'actuelle volonté des gouvernements successifs de vouloir répondre à ces problématiques en calquant une vision du monde reposant intégralement sur les constructions sociales, plutôt que sur des facteurs qui pourraient également être biologiques, et liés au sexe, et pouvant expliquer les choix réalisés par les uns ou les autres ?

Chantal Delsol : On ne pourra pas établir la société sur des constructions artificielles, dictées par la volonté d’égalité, même si dans certains cas cette volonté est tout à fait louable.

Il y a une part de nous qui résiste à la rationalité idéologique à laquelle on voudrait nous réduire. Nous sommes plus complexe que ces constructions. Il faut dire qu’il était assez grotesque de s’imaginer que les hommes et les femmes allaient partager le congé parental équitablement sur simple rédaction d’une loi ! Il n’y a pas que des fonctions, il y a aussi des rôles parce que nous sommes biologiquement et psychologiquement différents. La rationalité égalitaire n’en tient pas compte. Mais il faut aussi penser à la difficulté qu’ont encore les hommes à se vouer à certaines tâches familiales et ménagères, et à sacrifier une partie de leur vie professionnelle à la famille. Ils héritent d’une culture millénaire, que l’on ne peut rayer d’un trait de plume. C’est pourquoi les répartitions professionnelles que vous citez au Danemark, ne m’étonnent pas. Si je ne me trompe, c’est la même chose en Norvège. Le fait que les femmes portent les enfants les prédispose sans doute à des caractéristiques spécifiques. Mais aussi, la culture héritée joue encore un grand rôle, même à l’insu des acteurs.

Dans un article consacré à l'égalité hommes femmes au Danemark, Olivier Prévôt indique, à propos des résultats de la politique d'égalité menée dans le pays : "les femmes sont sur-représentées dans le secteur du commerce, de la santé et du social, les hommes dans les secteurs de la production manufacturée, des transports et de la construction -malgré sa culture de l’égalité, le Danemark n’échappe à une répartition des vocations si habituelle qu’elle pourrait sembler… naturelle- "De l'échec de la répartition du congé parental en France, à ce type de résultats au Danemark, comment appréhender le fait que l'inefficacité des réformes proposées ne semble pas remettre en question son idéologie sous-jacente ?

Que la réalité ne remette pas en cause ces attendus, est bien la preuve qu’il sont une idéologie. Une idéologie ne tient jamais compte de la réalité, elle s’en moque. La difficulté ici c’est qu’il y a évidemment beaucoup de choses que nous avons envie de changer. Par exemple le parfum de machisme, les mots du machisme, qui s’exhalent de toute assemblée d’un certain niveau où l’on trouve toujours, grosso modo, une femme pour dix hommes (je parle d’expérience). Seulement il faudrait pouvoir mettre en cause ces préjugés machistes sans pour autant tomber dans la sottise de l’indifférenciation. C’est toujours le plus difficile : trouver un équilibre intelligent. J’ai du mal à comprendre pourquoi tous les gouvernements successifs sont terrorisés par ces mouvements féministes frénétiques et illuminés.

Puisque les inégalités existent et doivent pouvoir être prises en compte par les pouvoirs publics dans des politiques efficaces, de quelle manière cette problématique doit elle être abordée, aussi bien pour éviter le surplus d'idéologie, que des résultats probants ?