Pourquoi la droite s'est tirée une balle dans le pied en ayant voulu remplacer François Fillon trop tard (et en oubliant la France conservatrice)

La semaine qui s'est écoulée aura été marquée par la défection de nombreux membres de l'équipe de François Fillon, plusieurs cadres du parti ayant appelé le candidat LR à la présidentielle à renoncer. Ne peut-on pas considérer que cette volonté de remplacer François Fillon ne survienne trop tard ? La droite ne serait-elle pas en train de se tirer une vraie balle dans le pied ?

Jean-Philippe Vincent : Il ne serait pas trop tard pour remplacer François Fillon par un homme politique qui représenterait ce qu’on pourrait appeler la synthèse libérale-conservatrice-régalienne.

C’est cette ligne qui a gagné les primaires de la droite. Si l’on devait donc remplacer François Fillon par un autre candidat de droite, il faudrait qu’il incarne, de façon crédible, cette offre politique. Le seul remplaçant crédible serait à mon avis Nicolas Sarkozy. Mais il n’est pas candidat, jusqu’à présent. Quant à substituer Alain Juppé à François Fillon, ça n’est pas seulement trop tard, c’est la défaite assurée. D’une part, Alain Juppé ne se distingue pas par sa très grande capacité à faire campagne. Or, il va falloir, de façon urgente, faire campagne et se battre. Avec son habituelle ataraxie, Alain Juppé considère sans doute qu’il lui suffira de paraître, de se présenter pour gagner. Il est à craindre qu’il ne soit sévèrement détrompé. D’autre part, Emmanuel Macron représente une version rajeunie et dynamique d’Alain Juppé. Comme disait Jacques Duclos en 1969, “c’est bonnet blanc et blanc bonnet”, ou peu s’en faut. Dans ces conditions, il est presque certain que le plus jeune distancera largement le plus âgé.

Eric Verhaeghe : En l'état, nous sommes quand même à deux semaines de la clôture des dépôts de candidature. Posons donc les choses comme elles doivent l'être ! Soit la droite imagine qu'elle peut poser, à six semaines du premier tour, une candidature alternative à celle de François Fillon qui, en six semaines, ferait une campagne suffisamment convaincante pour gagner devant Macron, devant Le Pen et devant Hamon. Mais alors qui? Les quinquagénaires ont d'ores et déjà écarté l'un des leurs. Ne reste que Juppé pour jouer ce rôle. Mais cela sous-tend que, dans l'esprit des dirigeants de droite, la cote de popularité de Fillon est si basse que son vaincu de la primaire peut faire mieux que lui en si peu de temps. Mais peut-on réellement imaginer qu'il gagne? Cela semble difficile et la seule justification de ce raisonnement est de considérer que la présidentielle est perdue et qu'il faut surtout sauver les législatives.

Mais un autre raisonnement est possible, qui est celui d'un capital d'estime que Fillon gagne jour après jour en résistant à la curée dont il est l'objet. Rappelons ici que Sarkozy, comme d'autres prêts à le lâcher aujourd'hui, lui conseillait hier de rester. Il faut mesurer l'effet désastreux que ces palinodies auront dans l'opinion publique. De mon point de vue, elles seront pires qu'un maintien de sa candidature.