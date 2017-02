Pourquoi la droite Fillon d'avant le PenelopeGate dérange

Atlantico : A quelle résistance François Fillon peut-il s'attendre de la part de ses adversaires idéologiques ? Quelle stratégie peut-il mettre en place contre eux ?

Jean-Philippe Vincent : Les adversaires de François Fillon vont essayer de montrer que ce qu’il propose est contraire à la fameuse “tradition républicaine française”, sans définir d’ailleurs en quoi elle consiste. Ce procès en suspicion a déjà commencé: on laisse presque entendre que François Fillon n’est pas un “authentique républicain”. Quelle peut être sa stratégie?

Montrer, exemples historiques à l’appui, qu’il s’inscrit totalement dans une tradition très française et "républicaine”: celle du conservatisme libéral.

Eric Verhaeghe : Fillon constitue un danger pour l'establishment parce qu'il n'est pas contrôlable et qu'il pourrait effectivement changer la donne. Pour les gens du système, cette dimension-là constitue une menace, dans la mesure où elle pourrait mettre en cause des rentes et des privilèges acquis. Le projet de supprimer 500.000 emplois de fonctionnaires constitue, par exemple, une sorte de provocation pour tous ceux qui sont visés et sont convaincus de beaucoup travailler. Pour tous ceux qui se sentent mis en danger par ce programme, la réponse sera "à la vie à la mort". Fillon peut donc s'attendre à une campagne hostile sans compromis qui tapera sur tous les sujets, de l'avortement jusqu'à la Russie. Pour Fillon, la meilleure riposte consiste à améliorer encore sa présidentialisation en se situant au-dessus de la mêlée. L'appel de plusieurs dizaines de parlementaires à une campagne digne constitue probablement sa riposte la plus habile.

En remportant haut la primaire de la droite et du centre sur un programme de rupture, François Fillon semble prendre le flambeau de la révolution conservatrice initiée par Nicolas Sarkozy quelques années plus tôt, en poussant plus loin que l'ancien président. En quoi son succès s'explique-t-il par la synthèse radicale qu'opère l'ancien Premier ministre entre conservatisme et libéralisme ?

Eric Verhaeghe : Il me semble que le premier facteur de succès tient à la "discrétion" de la campagne de Fillon. Contrairement à Nicolas Sarkozy ou Alain Juppé, Fillon n'a pas été adoubé par les médias subventionnés qui lui ont d'ailleurs accordé peu d'importance et ont beaucoup contribué à la sous-estimation de son résultat final. Rétrospectivement, ce fut une chance pour Fillon, car il est apparu comme le candidat qui n'émane pas du "système". Cette expression n'a pas forcément beaucoup de sens, mais elle dit bien ce qu'elle veut dire. Au fond, la meilleure garantie d'honnêteté et de sincérité est aujourd'hui donnée par la méfiance que vous inspirez aux medias. Ce fut le cas de Fillon et la crédibilité de sa synthèse tient largement à cette étrange caractéristique. Elle emporte en effet une multitude de significations. En particulier, elle est la preuve que le candidat n'est prisonnier ni de l'idéologie européiste, ni de la bienpensance. De ce point de vue, Fillon a marqué des points. Sa relative solitude médiatique a nourri l'image d'un homme honnête, intègre, capable de mettre en pratique son programme, loin de ce populisme snob qui caractérise notre classe politique actuelle. Sa synthèse s'appuie sur cette apparente indépendance, qui l'autorise à la fois à un conservatisme certain sur les questions de société, et à un libéralisme économique qui se traduit par ses propositions sur la dépense publique ou sur la stratégie de réformes administratives et techniques.

Jean-Philippe Vincent : J’éviterais absolument de parler de “révolution conservatrice” en ce qui concerne tant Nicolas Sarkozy que François Fillon. D’une part, les conservateurs estiment que leur pensée n’est pas une “révolution contraire”, mais “le contraire d’une révolution”. Il n’y a rien de plus opposé à l’esprit conservateur que le discours révolutionnaire. D’autre part, historiquement, “la révolution conservatrice” a été un mouvement politique de l’Allemagne de Weimar. Ce mouvement faisait l’apologie d’un Etat ultra-fort, technocratique, agnostique ou athée, dirigiste en économie. Bref le contraire d’un vrai mouvement conservateur, réformant à bon escient pour préserver le meilleur de la tradition. La référence “révolution conservatrice” est donc très suspecte.