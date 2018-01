Pourquoi la droite fait face à la perspective de défaites cinglantes

Atlantico : Avantage de fait comparativement au PS, les LR disposent désormais d'un chef en la personne de Laurent Wauquiez. Cependant, selon un sondage datant du mois de décembre dernier seuls 12% des Français feraient le choix des LR pour les élections européennes de 2019. La droite est-elle en panne d'idées ? A-t-elle encore quelque-chose à dire pour éviter une défaite électorale qui pourrait l’entraîne à la 4e voire à la 5e place des formations politiques lors de ces scrutin ?

Maxime Tandonnet : Pour l’instant, ce n’est pas tellement une affaire d’idées, mais d’image.

Le débat d’idées n’existe pas. L’équipe au pouvoir n’a pas spécialement d’idées, elle met plus ou moins en œuvre quelques slogans de campagne présidentielle par exemple sur la taxe d’habitation ou l’impôt sur la fortune. Si, dans les sondages, LREM semble avoir toujours le vent en poupe, c’est parce qu’il est encore sur sa lancée de 2017. Le parti incarne toujours aux yeux des Français le nouveau monde face à l’ancien, le renouvellement, la jeunesse et la modernité. Sur les institutions, la démocratie française, la sécurité, l’école, l’immigration, l’Europe, l’économie, le social, les impôts, l’international, il ne propose pas la moindre idée un tant soit peu nouvelle et originale par rapport aux gouvernements précédents. Mais l’image reste bonne. Elle bénéficie d’un contexte international de croissance et d’optimisme qui est très favorable. Cette réussite est surtout fondée sur une double illusion de modernité et d’autorité. Sur le chômage, la désindustrialisation, les prélèvements obligatoires, la dette publique, la violence, les zones de non droit, la liberté d’entreprendre, la maîtrise des frontières, par-delà les coups de menton et les gesticulations, aucune décision ne permet d’espérer une substantielle amélioration. Pour l’instant, la posture triomphe. Dès lors la droite souffre pour l’instant, par rapport à LERM, d’un déficit d’image. Les idées n’ont plus grand rapport avec la politique française, devenue un grand spectacle, un show médiatique et une manipulation de grande ampleur de l’opinion. L’opposition républicaine ne s’en sortira pas, aussi longtemps que la belle illusion va perdurer. Sa mission est triple aujourd’hui : faire prendre conscience aux Français de la réalité, se donner une nouvelle image qui inspire la confiance et enfin, essayer justement de recentrer la vie politique sur le débat d’idées et non plus la posture. Le défi est colossal…

Alain-Gérard Slama : Le problème de la droite vient de loin. Il est issu de la dernière campagne de Sarkozy en 2012. Un contresens a été fait et s’est développé à travers le thème de la « droite sans complexe ». Même s’il y a dans ce raisonnement quelque chose de juste, en l’occurrence l’existence d’une droite et d’une gauche, et cette bipolarité est une réalité depuis l’après 1962. Le président élu, souvent la droite et en 81 la gauche, devait prendre en compte une partie du programme de son centre pour se constituer une majorité. Et cette logique là a permis aux différents présidents de gouverner au centre et non pas du centre – je vous renvoie pour cela au cours d’histoire de Sciences Po qui montre que le centre n’a jamais été stable. C’était une fonction d’appoint, mais un gouvernement du centre ne tient pas, parce qu’il est trop faible, soit, comme aujourd’hui, avec une large majorité comme celle de M. Macron, il se divise tôt ou tard sur des sujets qui ne tarderont pas à se manifester quand l’époque des godillots macroniens, c’est-à-dire quand les premières années du nouveau quinquennat, seront passés. Ce sera la question de l’Europe, de l’immigration, de la fiscalité, du creusement des inégalités. Un fossé apparaitra au sein de cette majorité pour l’instant disciplinée par l’intérêt bien compris de ses participants tenus d’une main ferme par le pouvoir.