Pourquoi Donald Trump risque de déchanter dans ses tentatives d’ouvrir une brèche entre la Russie et l’Iran

Donald Trump depuis son accession à la présidence des Etat-Unis a voulu œuvrer dans le sens d'un rapprochement avec la Russie pour, entre autre, affaiblir les liens entre Téhéran et Moscou. Est-ce que cette stratégie est réalisable ?

Cyrille Bret : L'axe Trump-Poutine annoncé en 2016 n'existera jamais. En effet, des affinités personnelles n'ont jamais fait une alliance géopolitique. Pas plus que des propos de campagne n'ont fait de politique extérieure. Le rapprochement avec la Russie n'est qu'un argument de campagne de Donald Trump. Pas sa politique étrangère. Je m'explique. Durant la campagne électorale 2016, le candidat Donald Trump a mis en évidence ses proximités avec le maître du Kremlin : scepticisme envers les organisations internationales fondées sur le multilatéralisme (ONU.

OSCE, OTAN), goût de la provocation et refus du politiquement correct, culte de la force verbale, militaire et financière, etc. Mais c'était un positionnement de campagne destiné à distinguer l'offre politique de Donald Trump. Durant les primaires, Donald Trump devait absolument se démarquer de l'establishment républicain très hotile à la Russie. Laisser entrevoir une remise à plat de la relation russo-américaine était une façon d'apparaître clairement comme hors système et pragmatique. Ce fut un succès. Ensuite, il s'est agi, notamment durant la période de transition, de trancher avec la présidence Obama : celui-ci était accusé tout à la fois d'avoir été trop mou à l'égard de la Russie mais aussi de ne pas avoir réussi à établir une alliance anti-terroriste avec Moscou. Le "président élu" Trump, pas encore investi, s'est servi de Poutine comme d'un facteur de différenciation pour se crédibiliser. De nombreux analystes se sont engouffrés dans la rhétorique trumpienne, négligeant les facteurs de dissension structurels entre les Etats-Unis, quel que soit le président, et la Russie : l'Iran, l'Ukraine, la Baltique, l'Arctique ou encore l'OTAN.

Aujourd'hui, alors que les frappes américaines ont instillé une tension nouvelle avec la Russie, le nouveau Secrétaire d'Etat Rex Tillerson se rend à Moscou. C'est là le nouveau dispositif américain envers la Russie : d'un côté le bâton autrement dit des frappes imprévisibles, ciblées et massives sans grand souci de justification juridique, en Syrie notamment. De l'autre, la carotte autrement dit la perspective d'un démantèlement partiel des sanctions américaines.

La solidarité entre la Russie et l'Iran, en Syrie, dans la région et sur la scène internationale est effectivement une cible pour les Etats-Unis. Depuis le début de la campagne russe en Syrie, en octobre 2015, s'esquisse une alliance militaire reposant sur un axe politique Damas, Téhéran, Moscou. Ensemble, ils ont conduit de nombreuses opérations militaires contre les mouvements d'opposition et les troupes djihadistes en Syrie. Selon une division du travail assez nette : aux Russes la couverture aérienne, les transports aériens de troupe, les moyens de détections et d'interception, aux Iraniens appuyés par le Hezbollah libanais l'encadrement des troupes, les opérations commandos et la conduite des grandes batailles et à l'armée syrienne le reste, notamment des crimes de guerre et des massacres. Briser cette alliance serait donc le moyen pour les Etats-Unis de déterminer des convergences partielles dans la région avec la Russie. Mais, pour le moment, malgré les tensions entre Iraniens et Russes (sur le futur du régime, sur la conduite des opérations, etc.) Washington échoue. Mais les Etats-Unis n'ont pas encore brandi l'argument maître : la levée éventuelles des sanctions. Et les tensions endogènes entre l'Iran et la Russie sont encore implicites. Mais elles seront importantes quand la lutte pour le leadership régional s'engagera.