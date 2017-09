Pourquoi Donald Trump ne devrait pas avoir trop peur du nucléaire nord-coréen

Cela fait penser à une tirade de Lino Ventura dans le film les barbouzes (1964) de Michel Audiard : « Une brute ça rit d'un rien. Un missile qui passe, un champignon qui monte dans le ciel, le temple d'Angkor qui passe au-dessus de Billancourt... J'me marre de tout, j'ai des goûts simples ».

Le 3 septembre 2017, la Corée du Nord a procédé à un essai nucléaire souterrain provoquant une secousse sismique d'une magnitude de 6,3. L’explosion a eu lieu à 24 kilomètres au nord-est de la ville de Sungjibaegam dans la province de Hamgyeong au nord-est de la péninsule. Pyongyang a annoncé qu’il s’agissait d’une bombe H (à fusion). Les estimations de sa puissance varient considérablement selon les experts : entre 100 kilotonnes pour les uns et une mégatonne pour les autres(1). Il n’empêche qu’un séisme d'une magnitude 4,6 a secoué la Corée du Nord quelques dix minutes après la première secousse.

La déflagration « sacrément puissante » aurait vraisemblablement provoqué un affaissement de terrain. Il convient d’attendre les éventuelles fuites radioactives pour en savoir plus sur les caractéristiques de cette bombe H.

La Corée du Nord est très dangereuse pour ses voisins mais pas encore pour les Etats-Unis.

La Corée du Nord est loin de bénéficier aujourd'hui d'une force de frappe opérationnelle capable de frapper directement les Etats-Unis. Et pourtant, elle avait bien procédé depuis 2006 à six essais nucléaires dont au moins cinq bombes A (à fission) et peut-être déjà d'une bombe H, bien que ce dernier reste sujet à controverses car la puissance était trop faible pour une telle arme. Jusqu’au 3 septembre 2017, la puissance développée allait de six à vingt kilotonnes. Selon diverses estimations, la Corée du Nord pourrait détenir aujourd’hui de vingt à une soixantaine de charges nucléaires mais comment les projeter ?

Le problème réside dans le fait qu'après avoir réalisé une charge nucléaire, il faut la « militariser », c'est-à-dire la rendre transportable sur un vecteur : obus, bombe, missile ou fusée. Pour cela, il faut qu'elle soit d'une taille et d'un poids réduits adaptés au vecteur choisi. Le plus difficile consiste à « durcir » la tête pour qu'elle soit en mesure résister aux contraintes imposées par le vecteur, particulièrement lorsqu’il s'agit d'un missile à moyenne ou longue portée (exposition à des températures extrêmes de l’ordre de 7.000 à 8.000 degrés, vibrations importantes, etc.). Il convient donc de les renforcer, particulièrement avec des matériaux en carbone très délicats à usiner.

Bien que les services de renseignement américains laissent entendre que la Corée du Nord ait pu installer une charge nucléaire sur des missiles, il est plus probable qu'ils l'ont adapté sur des bombes lisses ou sur des missiles de portée intermédiaire de type Scud (Hwasong-5 et 6) et Nodong-1 (Hwasong-7). Par ailleurs, les ingénieurs nord-coréens ont développé le système des missiles Pukguksong 1 (KN-11) et 2 (KN-15) à carburant solide qui permet de raccourcir les temps de préparation et de lancement. Ces armes, si elles sont opérationnelles, mettent en danger la Corée du Sud et, à un degré moindre, le Japon (à terme, le KN-11 sera opérationnel sur des sous-marins - les premiers essais ont commencé -).