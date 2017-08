Pourquoi le discours "d’indépendance" de la politique étrangère d’Emmanuel Macron aurait pu être écrit par Nicolas Sarkozy

Atlantico : Comment interpréter ce discours tenu à l'occasion de la Semaine des ambassadeurs ? En quoi la "grande stratégie" française est elle en cours d'évolution, notamment en comparaison du quinquennat précédent ? Les visites successives de Vladimir Poutine et de Donald Trump en France, qui ont marqué le début de la nouvelle présidence, ont-elles trouvées une application plus "concrète" dans le discours d'Emmanuel Macron ?

Edouard Husson : Le président de la République a tenu, dans son discours d'hier, à rendre hommage à plusieurs reprises à des décisions ou des actions de son prédécesseur, par exemple la décision d'engager l'armée française au Mali,. Il a aussi mis en valeur l'action de Laurent Fabius, qui était présent, à commencer par la diplomatie économique. Les mots ont souvent un sens qui échappe à leur auteur: ce qui a été présenté hier est en effet largement dans la continuité de la politique étrangère de François Hollande.

Ce qui diffère, c'est le style. L'énergie du nouveau président est plus proche de celle de Nicolas Sarkozy que de "Flamby". Pour le reste, nous avons entendu un discours qui ne nous disait pas grand chose une fois sorti des préoccupations immédiates de la France au sein de l'alliance euro-atlantique.

Qu'est-ce que le nouveau président avait à nous dire sur l'Iran, une fois affirmé qu'il faut préserver l'accord de Vienne? L'Inde, qui devrait être un centre d'intérêt majeur n'est mentionnée qu'une fois, si j'ai bien suivi le discours. Une fois fait allusion à la "Nouvelle Route de la Soie", aucune vision précise n'est proposée. Sur la Russie, c'est vraiment très court, alors que la grande révolution géopolitique à laquelle le Président fait allusion au début de son discours, est largement dû e à Vladimir Poutine. Si l'on veut porter un jugement équilibré sur le discours, on mentionnera cependant l'importance accordée au renouveau de l'Université française et le désir d'attirer encore plus d'étudiants internationaux, le souhait d'une action plus marquée au service de la francophonie et, surtout, la préoccupation, très stratégique, de peser sur la définition des normes à l'échelle internationale, dans le monde de la troisième révolution industrielle. Le président français a pris la mesure de la révolution numérique, robotique, nano- et biotechnologique. Et c'est tant mieux pour le pays.

Emmanuel Macron a déclaré "La lutte contre le terrorisme islamiste est la priorité de la politique étrangère française". Paradoxalement, dans son discours consacré à l'Afghanistan, Donald Trump n'avait pas utilisé cette expression, un "oubli" qui a été spécifiquement et publiquement avancé comme​e étant la cause de la démission de ​son conseiller, Sebastian Gorka. Quel est le signal envoyé par Emmanuel Macron ? En quoi cette désignation modifie-t-elle les enjeux ?

On fait souvent de la politique intérieure dans un discours de politique étrangère. Avez-vous remarqué cette introduction qui dit implicitement que les deux partis ringards, Républicains et Socialistes, ont été écartés du deuxième tour de la présidentielle; pose Madame Le Pen en candidate du changement, au même titre que le candidat Macron, mais d'un changement pour le pire. Dans un discours qui, par ailleurs, jette une pierre dans le jardin de Jean-Luc Mélenchon, en assimilant la crise du Venezuela, purement et simplement, à une opposition entre la dictature au pouvoir et une opposition démocratique, on voit bien comment Emmanuel Macron pense déjà à 2022 (il s'est projeté d'ailleurs par deux fois en 2025).