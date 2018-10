Pourquoi Didier Guillaume prendrait une décision anti-démocratique en confirmant l’interdiction des lobbies au ministère de l’agriculture

Atlantico : Le ministre de l'agriculture, Didier Guillaume a déclaré, sur RMC ce mardi 23 octobre, que tant qu'il sera ministre "aucun lobby n'aura accès au ministère de l'agriculture". Comment interpréter cette déclaration?

Marjolaine Koch : Il y a un vrai côté populiste à cette déclaration. Cette déclaration s'inscrit dans le sillage de l'affaire du glyphosate et de l'UIPP. Comme Travert a été visé sur ces questions il veut couper court à toute accusation pour éviter qu'elles lui collent à la peau comme à son prédécesseur.

On a beau dire que les lobbies peuvent déraper et s'immiscer dans des projets de lois, ils sont quand même utiles. La preuve en est qu'il y a des parlementaires qui sont contre les lobbies mais les reçoivent quand même en faisant des agendas ouverts comme Matthieu Orphelin car ils savent qu'ils ne peuvent pas tout connaître et qu'il faut savoir entendre l'avis des différentes parties.

Après il s'agit de savoir identifier les intérêts derrière chacun mais les bannir n'a aucun sens, cela semble même impossible à réaliser.

Et de toute façon, les lobbyistes ne vont pas voir le ministre directement. Ils ont plutôt tendance à aller taper à la porte des parlementaires, comme l'UIPP (Union des Industries de la Protection des Plantes) le fait. Ces derniers ont un vrai vivier de parlementaires qui sont ciblés, favorables à la cause et qui sont prêts à écouter les lobbyistes. Cette déclaration est un vœux pieux qui est évidemment intenable dans les faits. S'il se coupe des lobbyistes il se coupe d'une source d'information. Il vaut mieux faire de la pédagogie que se braquer sur une position populiste.

Le ministère de l'agriculture est un des rare ministère où, au niveau du cabinet, il n'y a aucun ancien lobbyiste. Son prédécesseur, Stéphane Travert était également l'un des plus propre sur cette question.

D'autant plus que les acteurs du lobbying sont multiples ?

Il y a évidemment plusieurs catégories de lobbyistes. Le bon lobbyiste est celui qui travaille ses dossiers sur le fond. Il va, pour appuyer ses arguments, chercher des rapports, montrer des études et démontrer à quel point une décision peut être néfaste et sur quel plan.

Il est vrai aussi qu'il y a des lobbyistes qui entretiennent des relations malsaines avec des parlementaires et qui vont attendre des "retours sur investissements". Ils vont offrir des petits cadeaux, inviter les parlementaires à des soirées de prestige, payer des restaurants… Et là on ne discute plus sur le fond et soulève d'autres questions.