Pourquoi devenir riche a plus a voir avec la chance qu’avec le talent

L'idée selon laquelle on fait "fortune" uniquement par sa pugnacité et son talent est-elle vérifiée ? Le terme de fortune n'indique-t-il pas que la chance joue un rôle primordial dans tout enrichissement personnel ?Les catégories aisées peuvent parfois se définir comme "créateurs de richesse" pour justifier leur fortune. Mais la richesse peut-elle être produite sui generis ? N'y a-t-il pas une surestimation nécessaire de son travail par la personne qui gagne sa vie de façon supérieure à celles des autres ?

Quels sont les ressorts de ce biais ?

Mathieu Mucherie : Vaste question… Et question pleine de pièges, surtout en France. Si on met plutôt l’accent sur la chance, implicitement, dans le contexte intellectuel qui est le nôtre, on invite à la taxation : l’argent gagné par un effet d’aubaine ou par l’exploitation d’une rente a vocation à être taxé intégralement, ou drainé de diverses façons, au minimum il ne sera pas considéré comme très légitime (le « casino »). Si on met plutôt l’accent sur le mérite, l’intervention publique est nettement moins légitime, car elle peut désinciter l’effort, envoyer de mauvais signaux, renforcer le biais courtermiste, et au final ne pas être juste ou équitable ou efficiente. Dans les faits, il est pratiquement impossible de départager ces deux explications car elles sont enchevêtrées(“La plupart des résultats dans la vie ne sont pas sous le parfait contrôle de celui qui prend la décision, par exemple les rendements financiers pour les gestionnaires de fonds, les profits pour les patrons de grands groupes, la croissance pour les ministres de l’Economie. Pourtant ils sont jugés, et à raison, à partir de ces résultats”, Scott Sumner), tout juste peut-on dire que, dans une économie pleine de rentes comme la nôtre (nombreuses barrières à l’entrée sur de nombreux marchés, goût pour le rationnement par les quantités au détriment du rationnement par les prix, prolifération des statuts,…), il ne faut pas trop sous-estimer le rôle de la chance.

Du reste cette dernière est un peu partout si on prend du recul. Sans aller jusqu’à la caricature des oligarques russes, ou des émirs du Moyen-Orient qui n’ont même pas pris la peine de creuser un trou dans leur vie, regardez bien la liste des super-riches du secteur privé dans les classements internationaux, dans la durée : vous verrez longtemps une archi-domination de quelques américains nés à peu près au même endroit au même moment (la génération des Rockefeller, Carnegie, JP Morgan,…), puis un siècle plus tard une domination presque comparable de gens nés au même endroit au même moment (Gates, Bezos, Ellison,… puis peu après Musk, Thiel, Zuckerberg…), correspondants grosso modo aux vagues d’innovation de l’économie US, le pétrole et le train ou la banque et l’acier hier, les GAFA aujourd’hui. En clair : pour être un grand capitaine d’industrie et rester quelques décennies dans les palmarès de la fortune, il faut être américain, passer si possible par Harvard ou par Stanford, et surtout naître à proximité de la formation d’un cycle d’innovations, donc vers 1865 ou vers 1965. La chance joue un rôle énorme : si vous n’êtes pas américain ou membre d’un grand marché qui permet de faire jouer les économies d’échelle, ou si vous naissez dix ans trop tôt ou trop tard (pensez à tous ces entrepreneurs arrivés « comme des idiots » avec leurs idées sur les marchés des années 1930 ou post-2008…), vous ne ramasserez que des miettes (de fort jolies miettes parfois, j’en conviens).