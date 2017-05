Pourquoi la dégradation de la note de la dette publique chinoise par Moody's est une aberration

Pour expliquer cette décision, Moody’s explique que la croissance potentielle ralentit en Chine, et que pour essayer quand même d’atteindre ses objectifs de croissance, le gouvernement chinois augmentera fortement les dépenses publiques pour stimuler l’économie. Le gouvernement devra s’appuyer essentiellement sur les dépenses publiques, y compris celles des banques et entreprises publiques, parce que les marges de manœuvre de la politique monétaire sont très limitées par la crainte qu’une réduction trop forte des taux d’intérêt provoque des fuites de capitaux.

L’agence de notation pense que cela conduira la dette publique directe à atteindre 40% du PIB d’ici 2018 et 45% d’ici 2019. L’agence de notation pense également que la dette brute totale de l’ensemble des autorités publiques, ménages et entreprises augmentera, alors qu’elle était déjà de 256% du PIB l’année passée d’après l’Institute of International Finance. L’agence de notation pense que cela réduira la qualité moyenne des dettes privées et publiques dans le pays, avec une augmentation systémique des risques de défaut.

Pourquoi cette décision est une vraie aberration

De manière générale, les arguments apportés par l’agence de notation peuvent effectivement justifier que l’on pense que les risques de défaut liés à des dettes privées chinoises puissent augmenter et que leur note puisse être réduite. Bien sûr, à cause de la forte imbrication entre structures privées et publiques chinoises, il est assez logique d’en conclure que les pouvoirs publiques seront exposés à des risques de perte accrus, en raison de leur exposition contingente ou de la nécessité de renflouer des structures en détresse. Mais tout cela n’explique pas pourquoi, même si l’endettement des autorités publiques est susceptible d’augmenter fortement, pourquoi le risque de défaut sur ces dettes souveraines augmenterait. Au contraire, comme expliqué ci-après, il est assez aberrant de dégrader les dettes publiques du pays.

Les dettes souveraines émises en monnaie nationale par la Chine

Avoir dégradé les obligations souveraines chinoises émises en yuan est une aberration complète.

Les ratings attribués par les agences de notation à des obligations sont censés refléter la probabilité que celles-ci soient remboursées intégralement par l’émetteur, à l’échéance, dans la monnaie dans laquelle elles ont été émises. Un défaut de la Chine sur la dette souveraine émise en yuan est impossible, quelles que soient ses difficultés budgétaires potentielles. En effet, le gouvernement pourrait toujours, si nécessaire, recevoir des prêts en yuan de la banque centrale, la PBC, pour pouvoir rembourser ses dettes en yuan.

De manière générale, il est exceptionnel que des pays soient en défaut sur des dettes publiques émises en monnaie nationale, car la banque centrale peut normalement toujours prêter en monnaie nationale au gouvernement de quoi servir ses dettes émises en cette monnaie. C’est pourquoi la dette publique en monnaie nationale est normalement considérée comme sans risque. Bien sûr un financement monétaire systématique du gouvernement peut entraîner un surcroît d’inflation et ensuite une dépréciation de la monnaie nationale par rapport aux monnaies étrangères. Mais cela n’empêche pas qu’un créancier soit remboursé intégralement de la quantité de monnaie nationale qu’il avait prêtée au gouvernement. Si cette monnaie nationale s’est dépréciée par rapport aux autres devises, et que le créancier est étranger, il se peut bien que celui-ci réalise une perte sur son investissement lorsqu’il en calcule le rendement dans la devise de son propre pays, mais c’est une conséquence du risque de change et ce n’est en rien un défaut sur la dette qui avait été émise. Par contre un pays est toujours sujet à un risque de défaut sur une dette publique qu’il a émise en monnaie étrangère. La banque centrale nationale ne peut en effet émettre de la monnaie étrangère pour la prêter à son gouvernement.