Pourquoi la définition de la droite donnée par Alain Juppé ne correspond plus aux enjeux du monde actuel

Atlantico : Après voir indiqué qu'il quitterait la droite "sans hésitation" si celle-ci venait à porter un discours anti-européen, Alain Juppé déclare : "L'homme de droite est viscéralement attaché à l'idée de liberté, de liberté individuelle, de liberté collective". "Je crois moins à l'organisation collective qu'à l'initiative privée", "je récuse totalement l'idée que la droite est insensible à la question sociale". Dans quelle mesure un tel discours peut être considéré comme adapté à l'époque actuelle ?

En se plaçant face à "l'organisation collective", un combat qui a principalement eu lieu jusqu'à la fin des régimes marxistes, la droite n'a-t-elle pas besoin de porter un renouvellement de ses idées, dans le contexte actuel dit "néolibéral" ?

Edouard Husson : Il y a beaucoup de personnalités politiques qui ne savent pas décrocher: Merkel, Juppé, etc..... Alain Juppé est tourné tout entier vers le passé mais il prétend encore définir ce que doit penser sa famille politique. Il parle, vous avez raison, en 2018 comme on l’aurait fait trente ans plus tôt, au moment où Reagan avait défié l’Union Soviétique sur le terrain de la liberté individuelle et de la liberté des peuples. A vrai dire, à l’époque, Juppé n’était pas en pointe sur ce combat. Il était déjà une sorte de clone un peu terne de Giscard. Juppé est toujours passé à côté des enjeux de l’époque. Aujourd’hui, le combat à mener est tout autre, quand on est de droite. « La liberté » est devenue une idéologie, le libéralisme. Et la génération politique d’Alain Juppé a largement trahi le printemps des peuples de la fin des années 1980, en particulier en faisant de la concertation entre peuples européens une construction bureaucratique totalement inadaptée aux besoins de l’époque. Le paradoxe de la position de Juppé, c’est qu’il crie à la fois « Vive la liberté! » et « Vive le système qui tue à petit feu la démocratie en Europe! », à savoir l’Union Européenne. Mais il ne se rend pas compte de cette contradiction. Alors on peut le rembarrer, on le doit même: la droite que représente Juppé est totalement insensible à la question sociale. La monnaie unique et la loi du plus fort en matière commerciale, conjuguées, ont exposé les sociétés européennes à la croissance des inégalités. Le centre-droit et le centre-gauche ont défendu ce système tandis que l’extrême-droite et l’extrême gauche l’ont dénoncé. Ce que Juppé oublie c’est qu’il aurait, élu président, mis en oeuvre un programme guère différent de celui d’Emmanuel Macron. Et très loin de ce que devrait faire la droite, aujourd’hui.