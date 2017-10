Pourquoi la défense française n’a rien à attendre de l’Europe

Au même moment, la Belgique a claqué la porte au nez de la France qui proposait d’étudier la candidature du Rafale pour remplacer leurs avions F-16 ; preuve de notre incapacité à pénétrer les marchés de la zone OTAN.

Soyons clair, notre défense est en grande difficulté et nos autorités ne veulent pas le voir. Le 27 septembre dernier, le président de la République s’est prononcé pour la création d’une force européenne d’intervention, avec doctrine et budget communs. De fait, la défense européenne est devenue le pont aux ânes de tous ceux qui, à Paris ou à Bruxelles, croient encore que nos insuffisances stratégiques vont être compensées par un appel à une politique européenne de défense, mais ces incantations ne débouchent sur aucune réalisation pratique autre que la création d’un service supplémentaire de fonctionnaires bruxellois.

En réalité, et c’est une première limite à la crédibilité de l’Europe de la défense, les Etats de l’Union ne peuvent pas compter sur elle en cas de crise stratégique.

Dans les faits, la défense européenne n’avance pas d’un pouce et les Etats membres de l’Union en proie à des menaces internes ou externes ne trouvent aucun soutien de Bruxelles lors de crises stratégiques majeures, de l’Espagne laissée seule face au Maroc lors de la crise de l’île du Persil de juillet 2002 jusqu’à Chypre menacé d’intervention militaire par la Turquie en septembre 2011 du fait de son rapprochement avec Israël et de ses projets gaziers offshore.

A l’exemple des pays d’Europe centrale ayant rejoint l’Union en 2004, nombre d’Etats membres ont pris conscience de leur solitude en cas d’action militaire et la faiblesse des soutiens enregistrée par la France au Mali et en Centrafrique tendrait à accréditer la thèse selon laquelle la défense européenne n’existe décidemment pas.

Or, ce n’est pas exact, l’Europe de la défense a un nom, elle s’appelle l’OTAN ; elle a même un chef, ce sont les Etats-Unis. Pire, depuis l’échec de la création de la Communauté européenne de Défense en août 1954, jamais les Etats qui constituent l’Union européenne n’ont été aussi loin de réaliser ce qu’ils ne cessent d’appeler de leurs vœux, c’est-à-dire la création d’une véritable Europe de la défense dotée d’un commandement unique, sans recourir à un grand frère extérieur.

Deuxième limite, des Etats européens comme la France ou l’Allemagne ont battu des records de vente d’équipements militaires, mais les Etats européens restent les champions de l’achat sur étagère, si possible « made in America ».

Les Européens ont un véritable talent pour se tirer une balle dans le pied et n’ont nul besoin des Russes ou des Américains pour rendre le concept de l’Europe de la défense ridicule ; ils le font très bien par eux-mêmes. Nos dirigeants considèrent que la défense européenne doit être un palliatif à notre faiblesse collective en matière de stratégie, d’armement et de doctrine, mais ils oublient que pour exister et être forte, la défense européenne doit éviter de construire sur du sable et des budgets de défense qui, dans la majorité des Etats européens, ne sont même pas capables de s’aligner sur les normes minimales proposées par l’OTAN.