Pourquoi la décision de Trump sur le nucléaire iranien ne doit surtout pas nous détourner des États-Unis

Au terme de plusieurs mois d’expectative, Donald Trump a pris la décision la plus conforme à ses déclarations passées. Le 8 mai dernier, le Président des Etats-Unis a annoncé que son pays sortait de l’accord iranien et qu’il s’apprêtait à rétablir d’importantes sanctions politiques, diplomatiques et économiques contre Téhéran. Malgré le scandale ambiant et de nombreux commentaires, il faut bien convenir que cette décision n’est pas totalement irraisonnée. Aussi et surtout, l’expansionnisme irano-chiite au Moyen-Orient, dont Trump n’est en rien responsable, révèle une certaine impolitique européenne, pour ne pas parler de déni de réalité.

Un mauvais accord

D’aucuns voudraient faire croire que Trump a fondé sa décision en mentant et arguant de fausses informations. Nenni. Il n’a pas été fait mention d’une quelconque transgression des stipulations de l’accord du 14 juillet ou de l’existence avérée d’un programme clandestin. Simplement, cet accord s’est révélé mauvais, car déséquilibré, et sans les contreparties attendues sur le plan de la politique étrangère du régime iranien. Malheureusement, la chose était prévisible.

Au mépris des résolutions des Nations unies votées depuis 2002, année marquant le début de cette crise rampante, l’Iran a conservé son infrastructure nucléaire et s’est vu reconnaître un improbable « droit à l’enrichissement » (de l’uranium). Il est vrai que l’AIEA (Agence internationale de l’énergie atomique) atteste du respect des limitations stipulées par l’accord, mais le système d’inspection, tel qu’il a été négocié, ne couvre pas la totalité des lieux suspects (des bases militaires et des centres de recherche y échappent). Aussi et surtout, une bonne partie des dispositions prises est appelée à disparaître dès 2025.

Par ailleurs, Téhéran ne respecte pas la résolution 2231 du 20 juillet 2015 qui exige une autolimitation de l’Iran en matière de missiles balistiques. Après avoir acquis et maîtrisé la technologie des Scud B et C fournis par la Corée du Nord, les Pasdarans (les gardiens de la Révolution) ont mis au point des missiles d’une portée de 2.000 kilomètres, qui couvrent les bases occidentales au Moyen-Orient, Israël et les régimes arabes sunnites. A l’automne dernier, Téhéran a testé un engin capable d’emporter plusieurs ogives. Serait-ce donc là un nouveau droit universel et imprescriptible ?

Enfin, le grand retournement géopolitique anticipé par l’Administration Obama – un nouvel Iran en voie de libéralisation qui renoncerait à sa politique agressive – n’a pas eu lieu. Alors même que l’accord de juillet 2015 se négociait, Ghassem Soleimani, chef de la force Al Qods (le fer de lance des Pasdarans), préparait à Moscou une intervention combinée afin de sauver le régime de Bachar Al-Assad. Décidément, il y a un fossé entre la manière dont l’accord a été « vendu » à l’opinion et la réalité géopolitique.