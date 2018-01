Pourquoi les contrats d’assurance-vie en euros ont encore un avenir

Top départ pour la grande consultation en ligne sur la loi Pacte pour Plan d’action sur la croissance et la transformation des entreprises. Chacun peut juger la trentaine de propositions du gouvernement pour, entre autres, faciliter la transformation des PME en ETI. Pour autant, deux sujets politiquement incorrects ne sont pas là : la désindexation du Smic et l’ouverture à la concurrence des professions réglementées.

Le rapport sur les réformes de la zone euro a été publié le même jour que la nomination de Philippe Martin à la tête du Conseil d'Analyse économique. Entre un objectif de réduction des risques financiers en zone euro et partage des risques, ce rapport peut être qualifié d'audacieux mais sera bien plus difficile à faire accepter à Paris qu'à Berlin.

Theresa May et Emmanuel Macron ont signé, à Sandhurst, un accord franco-britannique qui complète les accords du Touquet. La Grande-Bretagne ajoute 50 millions € pour améliorer les conditions de rétention des étrangers à Calais. Le sort des mineurs non accompagnés devrait être amélioré. Pour le reste, rien ne change, ou presque. Brexit ou pas Brexit, la relation entre la France et l’Angleterre ne change pas.