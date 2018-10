Pourquoi la Constitution de la Ve République est un pilier aussi important de notre cohésion nationale

Aujourd’hui encore, elle détermine l’organisation des pouvoirs publics. Mais plus encore que le texte, et selon les mots du Général de Gaulle, « une Constitution, c’est un esprit, des institutions, une pratique ». La nôtre, née en des temps incertains, entre une Quatrième République défaillante, un système politique déliquescent et des troubles majeurs en Algérie, devait répondre à un double impératif d’ordre public et de liberté pour que perdure notre idéal démocratique.

En soixante ans, la Constitution de la Ve République a fait la preuve de sa capacité à résister à des crises majeures telles la guerre d’Algérie, la fin de ce que son Titre 12 originel nommait « la Communauté », l’explosion d’un chômage de masse durable, les attaques meurtrières d’un terrorisme islamiste que nous n’avons pas fini de combattre. Elle a surmonté l’alternance politique avec l’accession à la présidence de la République de son plus farouche opposant en 1981 qui, une fois élu, en a bien compris le mécanisme et utilisé les avantages.

Elle a su aussi encaisser à trois reprises le choc institutionnel de la cohabitation.

Par bien des aspects, la longévité que connaît notre Constitution tient à l’association entre « l’efficacité, la stabilité et la responsabilité » que le Général de Gaulle a souhaité donner aux pouvoirs publics en instaurant notamment dès 1962 l’élection au suffrage universel direct du Président de la République. Cette disposition majeure est devenue la clé de voûte de nos institutions. Elle a permis de nous libérer de la figure charismatique et inégalable du fondateur de la Ve République pour octroyer à ses successeurs la seule légitimité qui soit, celle qui procède du peuple français, et conférer ainsi l’autorité nécessaire au pouvoir exécutif.

C’est aussi parce que Benjamin Constant notait, évoquant Rousseau, que « toute autorité qui gouverne une nation doit être émanée de la volonté générale » que le fondateur de la Ve République, en 1964, a pu affirmer que le pouvoir « procède directement du peuple, ce qui implique que le chef de l’État, élu par la nation, en soit le détenteur et la source ». On le voit, cette notion est à la base de la réflexion ayant conduit à la rédaction de notre régle suprême. Non pas que l’autorité fût une fin en soi – ce que ne devrait oublier aucun président de la République en la confondant avec l’autoritarisme - mais parce qu’elle était nécessaire au bon fonctionnement de nos institutions et permettait de rétablir puis de maintenir un ordre public sans lequel l’édifice démocratique s’écroulerait.

Il est de bon ton dans notre époque post moderne de fustiger l’autorité pour défendre une idée dévoyée de la liberté sans comprendre qu’il ne peut y avoir de liberté sans ordre. Le désordre a toujours favorisé la loi du plus fort, la loi de ceux qui veulent imposer des intérêts catégoriels sans prendre en compte l’intérêt général. Sans garantie des libertés publiques, sans un État fort dans ses fonctions régaliennes et capable d’assurer à chaque citoyen sa liberté individuelle dans le respect des lois, sans des règles constitutionnelles précises permettant au « pouvoir d’arrêter le pouvoir », la liberté ne serait qu’une chimère. Voilà ce que garantissent, en nous protégeant de l’arbitraire, la Constitution ainsi que le Conseil Constitutionnel dont le rôle croissant depuis les années 70 a permis « une invention continue de libertés grâce à un travail d’interprétation des textes», selon les mots du politologue Yves Meny.