Pourquoi les conservateurs et les gens de droite trouvent souvent plus facilement un sens à la vie que les progressistes et les gens de gauche (et ce sont des scientifiques qui le disent)

Atlantico : Plusieurs études tendraient à prouver que les personnes de droite seraient plus positives et plus à même de trouver un sens à leur vie que celles de gauche. A quoi cela peut-être dû ? L'explication se limite-t-elle au fait que les conservateurs aspirent à un modèle plus traditionnel (mariage, famille, enfants) alors que les individus de gauche auraient plus de mal à être satisfaits de la société en général ?

Pascal Neveu : Le problème central dans des études comme celles-ci repose sur le fait qu’on puisse imaginer une psychologie de la personne à travers le seul prisme de l’opinion politique.

Il serait trop facile de conclure qu’il existerait d’un côté des conservateurs plus intelligents, meilleurs et plus moraux, et d’un autre côté des gens de gauche plus ignorants et négatifs. Comme s’il existait une psychologie politique fortement clivante au sein de notre société, à travers cette question : lequel est le meilleur ?

La nuance est beaucoup plus importante entre individus libéraux, conservateurs, de gauche…

Cependant, l’étude menée reste intéressante avec le regard de la psychosociologie.

La plupart de ces données ont été collectées avant 2016 et en dehors des États-Unis

En effet, il s’agit là d’une étude portant sur des personnes de 16 pays différents menée par l'Université de Californie du Sud et l'Université de l'Utah.

Les chercheurs ont trouvé que les conservateurs ressentaient vivre plus de sens et de raison d'être positive que les libéraux.

Une série de cinq études ont reproduit les mêmes résultats.

Par exemple, dans les ensembles de données de plusieurs pays au début des années 1980, dans un autre ensemble représentatif d'Américains en 2007 et dans les données recueillies entre 2010 et 2017, les chercheurs ont trouvé que les conservateurs ont ressenti au fond d’eux une vie plus « significative ».

Dans d'autres ensembles de données prises à la fin de chaque jour pendant deux semaines, les conservateurs étaient également plus susceptibles de penser que leurs vies avaient « un sens clair de but » à un moment donné.

Dans une autre analyse, on découvre que les conservateurs dits « sociaux » plutôt qu’ « économiques » étaient particulièrement susceptibles de trouver un sens à leur vie, sans lien avec une quelconque « religiosité », une croyance plus ardente en Dieu.

Ce qui serait en jeu, ce serait donc davantage l’impression de vivre sa vie de la façon dont les choses devraient être, plutôt que le vrai ressenti de « bonheur ».

Par exemple, les chercheurs pensent qu’une nouvelle étude depuis l’élection du Président Américain Donald Trump aurait pour effet que les libéraux pourraient trouver la vie encore moins significative qu'avant.