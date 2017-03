Pourquoi les conditions d’un report de l’élection présidentielle sont en passe d’être réunies sur le plan juridique

L'Est de l'Afrique fait face à un nouvel épisode de sécheresse. 20 millions d'habitants de la Corne de l'Afrique sont directement menacés par la famine. L'ONU a lancé un appel en février pour réunir respectivement 825 millions de dollars et 1,6 milliards de dollars pour venir en aide à la Somalie et au Soudan du Sud.

Les succès statistiques s’enchaînent au sein de la zone euro en ce début d'année 2017, entre hausse du secteur manufacturier et baisse du chômage. Pourtant, alors que la Grèce est le pays qui a fait le plus d'efforts pendant cette période de crise, Athènes continue de stagner au fond du trou.

François Fillon a décidé dans sa conférence de presse mercredi 3 mars de résister coûte que coûte en assurant qu'il ne se retirerait pas. A présent troisième dans les sondages et devancé par Emmanuel Macron et Marine Le Pen, le candidat LR doit plus que jamais réunir toute la droite. Mais ça ne sera pas possible tant qu'il restera aux yeux des français "le candidat de l'argent".