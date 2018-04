Pourquoi le choix des cibles que révèlent les médias sélectionnés par Emmanuel Macron passe à côté d’une partie de son problème politique

Atlantico : La stratégie de communication d'Emmanuel Macron se répartit cette semaine entre TF1 et BFMTV-RMC-Mediapart et semble fondée sur le clivage existant entre province/inactifs/seniors, catégories que le président cherche à rassurer, et les CSP+/ catégories aisées urbaines. Cependant, si ce clivage existe, les incertitudes concernant l'avenir touchent également l'électorat macroniste et les catégories plus favorisées, un sondage IFOP pour Synopia montrant que seuls 17% des Français considèrent que les richesses sont équitablement partagées.

En ciblant certaines catégories de Français, Emmanuel Macron ne commet-il pas une erreur d'appréciation sur cette question ?

Chloé Morin : Il faut distinguer ce qui relève des canaux de communication, et ce qui concerne le contenu, les messages délivrés.

Si l’on parle des canaux, ces différentes interviews témoignent d’une volonté de toucher des publics précis. Cela dit, de nos jours, même les 20h ne sont pas regardés par l’ensemble des Français, le choix d’un média traduit donc toujours de fait un ciblage plus ou moins volontaire. Tout au plus peut on noter qu’en allant au 13h de TF1, Emmanuel Macron vise plutôt un public âgé qui a compté énormément dans sa victoire de mai 2017, et est très remonté par la hausse de la CSG. De ce point de vue, cette interview avait un enjeu important : permettre aux spectateurs, qui ont subi une baisse nette de pouvoir d’achat, de mieux comprendre le sens des efforts consentis. Un défi qui n’était d'ailleurs pas perdu d’avance, car faut toujours rappeler que dans bien des domaines, les retraités font partie des plus fervents réformistes (ils soutenaient les réformes du marché du travail, soutiennent celle de la SNCF, etc.).

Si l’on considère, au delà des publics ciblés, le contenu des messages présidentiels, on constate avant tout qu’il a tenté d’échapper aux grilles de lecture qui se sont peu à peu installées dans l’opinion: le président des riches, le président des villes, le président d’une France contre l’autre, le Président qui n’écoute pas les oppositions. Au « protéger » et « libérer », on note qu’il a ajouté « unir », pour tordre le cou à l’idée qu’il monterait les Français les uns contre les autres: les cheminots contre les usagers, les actifs contre les retraités, le privé contre les fonctionnaires, les salariés contre les chômeurs…

L’union - et les accusations de division - est un thème transversal des discours politiques depuis des années. La difficulté, ici, est de concilier l’image de réformateur courageux et ambitieux, avec celle du père de famille bienveillant qui réconcilierait tout le monde. Historiquement, rares sont les figures présidentielles qui sont parvenues à concilier les deux, au delà des moments d’intense émotion comme les périodes post-attentat. Soit les hommes politiques sont dits clivants, arrogants, diviseurs, soit ils sont des rois-fainéants, des hommes qui manquent de courage par souci obsessionnel de « faire la synthèse ».