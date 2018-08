Pourquoi le chiffre de la Croissance 2017 pourrait bien être le meilleur du quinquennat... tout en ne devant rien à Emmanuel Macron

Atlantico : Alors que la France a connu une croissance économie de 2.3% pour l'année 2017, ce chiffre pourrait être inférieur pour cette année 2018, mais également pour les suivantes, selon les prévisions de divers organismes. Comment expliquer un tel résultat, et comment la politique d'Emmanuel Macron peut-elle être évaluée au travers de ce contexte ?

Nicolas Goetzmann : Le gouvernement prévoyait une croissance de 2% pour le pays pour cette année 2018, mais il est désormais probable que ce chiffre soit plutôt compris entre 1.5 et 1.8% au regard des dernières estimations ou prévisions, notamment celles de l'INSEE.

On peut ainsi noter la révision à la baisse de ce chiffre par la Commission européenne à 1.7%, ce qui est une déconvenue importante en comparaison du chiffre de 2.3% constaté pour le pays en 2017.

Ce que l'on constate également, c'est que la Banque centrale européenne prévoit un tassement de la croissance qui devrait atteindre 1.7% pour l'année 2020 pour la zone euro, ce qui signifie qu'aucune repoussée de tendance n'est attendue pour le continent pour les prochaines années. Ceci est important parce que la croissance de 2.3% de 2017 en France s'est réalisée dans un contexte de 2.4% de croissance pour la zone euro. Il est ainsi assez peu probable que la France puisse dépasser son score de 2017 au cours des prochaines années.

Politiquement parlant, c'est explosif. Cela contredit l'ensemble de la rhétorique développée par Emmanuel Macron, qui se voulait être le président de la croissance, celui qui agit, celui qui obtient des résultats. Comment expliquer à ses électeurs que la croissance en France était plus forte antérieurement à la mise en place de ses réformes, comme la loi Travail ? Pire encore, comment expliquer que le chiffre de 2017, où l'action de François Hollande prévaut, pourrait être supérieur à celui de l'ensemble des années qui composeront son quinquennat ? Le seul remède à un tel revers serait de dire que l'année 2017 fut "exceptionnelle", qu'il s'agirait d'une année de "rattrapage" des années de vaches maigres connues depuis 2008. Mais cet argument ne tient pas non plus, parce que la France est encore très loin d'avoir connu quelque rattrapage que ce soit. Entre le T2 2008 et le T2 2018, soit pour une période de 10 ans, la croissance du pays a été de 8.8%, soit une moyenne annuelle légèrement supérieure à 0.8%. Aux États Unis, sur la même période, la croissance a été supérieure à 17%. Le rattrapage est donc encore loin d'être achevé et il ne semble pas que la présidence d'Emmanuel Macron soit témoin de cette indispensable remise à niveau.

Comment expliquer que la politique menée depuis un an ne se retrouve pas dans les chiffres de la croissance ?

Emmanuel Macron a surfé sur l'idée qu'il allait mener de "vraies réformes", celles que ses prédécesseurs n'avaient pas eu le courage de faire, et que ces derniers n'étaient pas allé "assez loin". Mais cela veut tout dire, parce que cela signifie que le logiciel de pensée reste le même, et que seul le curseur change. Emmanuel Macron va plus loin - dans les discours au moins - que les anciens présidents, mais il va dans la même direction. Il n'est donc pas forcément illogique que ses résultats ne soient pas à la hauteur des attentes. Parce que dans le fond, le diagnostic reste donc inchangé. Et aucune réelle réflexion sur la crise de 2008 n'a eu lieu.