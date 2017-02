Pourquoi la campagne présidentielle 2017 est aussi celle d'un formidable renouveau démocratique

Atlantico : Renoncement de François Hollande, défaite d'Alain Juppé, de Nicolas Sarkozy , Manuel Valls, affaire Fillon etc.. la campagne présidentielle française présente un profil totalement inédit, mettant principalement an avant la chute du clivage traditionnel droite gauche. Alors que les Français semblent se passionner pour cette élection, et malgré un climat anxiogène, ne peut on pas se réjouir du souffle apporté par ce scrutin ?

Jean Petaux : Si vous me permettez de reprendre votre question, sa formulation apporte, en elle-même, des éléments de réponse. En tout premier lieu vous énumérez quelques surprises qui ont marqué les trois derniers mois. On pourrait ajouter à cette liste la victoire de Benoit Hamon à la primaire du PS et de ses alliés, la défaite dès le premier tour d’Arnaud Montebourg qui était donné, il y a six mois encore, comme le challenger "number one" du président de la République, à cette même primaire. Autre surprise quand même aussi la participation très importante aux deux principales primaires, à des degrés allant du double au simple mais quand même à un niveau élevé pour le PS alors qu’on donnait cette consultation comme potentiellement manquée et confidentielle, etc.

Au total, en comptant les doublons, autrement dit "les accrocs des primaires", celles et ceux qui ont fait le déplacement aux deux, qui ont donc déclaré en novembre qu’ils partageaient les "valeurs de la droite et du centre" et en janvier celles du PS et de ses alliés, ce sont près de 6 millions de Françaises et de Français qui sont venus participer à un exercice institutionnellement inepte, politiquement pervers et tactiquement tordu. Mais peu importe. Celles et ceux qui l’ont fait ont réellement eu le sentiment de faire acte de citoyenneté et il n’y a que chez les adeptes d’une sociologie du soupçon que la critique de la logique des acteurs peut laisser libre-court à sa dimension normative. Donc vous avez parfaitement raison cette présidentielle est celle de toutes les surprises… Et il y a fort à parier qu’ils y en aura de fort nombreuses autres avant le 7 mai au soir ! Y compris, par exemple, à la date où je vous réponds, pourquoi pas, dans le genre surprise : une victoire de Fillon.

Est-ce pour autant parce que le clivage droite-gauche traditionnel serait remis en cause que l’édition 2017 de la présidentielle serait ainsi originale et, pour tout dire, inédite ? Je ne le crois pas. D’abord parce qu’en dehors du "cas Macron", en l’état actuel des candidatures et tant que Bayrou ne s’est pas officiellement déclaré, y a-t-il un autre candidat qu’Emmanuel Macron qui se réclame du "ni droite ni gauche" ? Aucun. Tous les vainqueurs des primaires sont clairement marqués dans leur propre camp : un Fillon très "droitier", un Hamon très "gaucher" (à défaut de "gauchiste"). Les autres candidats qui ne sont pas passés par la case "primaires" sont "typés" : Marine Le Pen, même si elle dégouline de consensus et de sucreries tendances "barbe à papa" (pas celle de son père…) dans un programme qui pousse même le culot jusqu’à afficher une rose bleue allongée sur la page d’ouverture du site internet et à citer Jean Zay qu’hier encore les amis de MLP appelaient "le Juif Jean Zay" après que la Milice l’ait odieusement assassiné le 20 juin 1944, est bien "calée" à la droite de la droite, qu’on appelle communément "l’extrême-droite". Dupont-Aignan, dont la stratégie, les idées et le positionnement ne sont pas sans rappeler "L’idiot de la famille" cher à Sartre travaillant Flaubert : lui aussi bien calé à droite. Quant à Jean-Luc Mélenchon, perdu dans son monde irénique, coincé entre son hologramme et son double, le voilà rabattu sur sa ligne habituelle avec le poids politique qui est le sien, sous son plafond de verre : 13%. En réalité on le voit bien, les positions sont à la fois figées et fluides, le parquet (au propre comme au figuré) est glissant mais les lignes des couloirs existent bel et bien.