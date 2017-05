Pourquoi les bonnes performances du quinquennat Hollande en matière de réduction du déficit structurel masquent une réalité économiquement beaucoup moins rose

Atlantico : Selon l'ancien magistrat de la Cour des Comptes François Ecalle, le quinquennat de François Hollande se solde par la plus forte réduction «structurelle» du déficit public depuis 1989, notamment en raison d'effets de conjoncture défavorables. Mais derrière ce chiffre, que masque cette réalité d’un chiffre apparemment satisfaisant ? La technique du "rabot" a-t-elle été utilisée durant ce quinquennat ?

Agnès Verdier-Molinié et Samuel-FrédéricServière : Vous posez plusieurs questions liées les unes aux autres. Premièrement, ce que met en exergue le calcul de François Ecalle, c’est que l’effort structurel de la France entre 2012 et 2016 a été le plus fort depuis 1989 et représente 2,7 points de PIB. Ce volontarisme est à mettre au crédit du quinquennat de François Hollande. Cependant, sa décomposition ne donne pas une image aussi flatteuse, loin de là. En effet, il faut considérer que cet effort de redressement du solde a très lourdement porté sur les prélèvements obligatoires plutôt que sur la baisse des dépenses.

Il apparaît en effet qu’en tenant compte des crédits d’impôts, les efforts en impôts supplémentaires ont représentés 2,5 points de PIB quand les efforts en dépenses (économies), représentaient 0,2 point (crédits d’impôts inclus).L’ajustement s’est donc massivement réalisé par les impôts et les contributions sociales (près de 60 milliards d’euros), tandis que les "économies" ne représentaient que 4 milliards environ.

Il existe d’ailleurs une différence importante d’interprétation entre la commission européenne et la direction de la prévision du Trésor sur la croissance potentielle nationale. La France l’estimant grosso modo entre 1,4 et 1,5 point de PIB quand la commission l’estime autour de l’unité. Cette divergence permet ainsi depuis 2015 d’afficher la présentation d’un effort plus important que celui qui est réellement réalisé. En effet, lorsque l’on surestime la croissance potentielle, on surestime l’écart de production qui permet de déterminer le solde conjoncturel. Cela permet l’année de réévaluation d’afficher un solde structurel plus bas, et "mécaniquement" de faire apparaître un effort plus important qu’attendu. Il en ressort ainsi qu’entre 0,1 et 0,3 point de PIB cumulés entre 2015 et 2016 viennent enrichir artificiellement l’effort de réduction du déficit structurel français. L’effort n’a donc jamais été véritablement de 0,5 point de PIB par an comme nous le demandent les institutions européennes.

Philippe Crevel : François Hollande, homme de la synthèse par excellence, n’a pas voulu trancher dans le vif en matière de finances publiques comme dans d’autres domaines. Au-delà de la réduction du déficit structurel, François Hollande n’a surtout pas respecté ses engagements de compagne. Il avait promis le retour du déficit en-dessous de la barre des 3 % du PIB dès 2013 et l’équilibre budgétaire pour 2017. Or, pour cette année, le déficit au vu des premiers résultats devrait être de 3,2 % du PIB faisant de la France le plus mauvais élève de l’Union européenne.