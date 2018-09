Pourquoi le bénévolat est une vraie proposition à l'insertion professionnelle

En février 2016, Eric Straumann, Président du Conseil départemental du Haut-Rhin fait voter une délibération,-polémique, portant sur « sept heures hebdomadaires de bénévolat obligatoire en contrepartie du RSA » tout en se justifiant « c’est un oxymore mais on n’a pas trouvé d’autre cadre juridique».

Le 5 octobre 2016 le tribunal administratif de Strasbourg, saisi par le Préfet du Haut Rhin, sur instance du Ministre de la Santé se prononce : "imposer des heures de bénévolat constitue un détournement du droit du travail"…Même avis de la cour administrative d’appel de Nancy en avril 2017.

Nous sommes dans la légalité formelle…cependant la CAA de Nancy est appelée à se prononcer prochainement à nouveau …

Le bénévolat : libre et gracieux, mais aussi un contrat…moral

Quoique le parlement ait conclu, - cf la Loi Egalité et citoyenneté du 22/12/2016, qu’il n’était pas souhaitable d’enfermer le bénévolat dans une définition juridique, sa caractérisation est communément admise. Les réponses ministérielles concordent : « Le bénévolat constitue un engagement libre et sans contrepartie de quelque nature que ce soit, dans le cadre d’un contrat moral. Le bénévole participe à l’animation et au fonctionnement d’un organisme d’intérêt général, en dehors de tout lien de subordination». * Rép. min. no 116903: JOAN Q, 28 févr. 2012, * Rép. min. no 121411: JOAN Q 24 avr. 2012.

Rien de surprenant à ce que le monde associatif composé majoritairement de bénévoles réagisse . Cependant force est de constater que de plus en plus, en tout cas dans toute association qui se veut pérenne, les conditions de l’engagement, des compétences, font l’objet de vigilances. Les 10000 à 14000 morts annuels dus au chômage, (cf Solidarités nouvelles face au chômage, septembre 2018), non plus

Si à la différence d’un travail salarié, l’absence de tout lien de subordination juridique et de toute rémunération des bénévoles sous quelque forme que ce soit, souligné en droit (Rép.min. 85688JOAN 020511), en fait une activité spécifique, le bénévolat est la plupart du temps une activité tout à fait réelle, cf le domaine social en particulier. Il s’apparente ainsi à la famille de ces biens immatériels que Bercy a du mal à valoriser…

Les jugements de Strasbourg et Nancy ne mettront pas fin en tout état de cause aux débats: ils auront le mérite de susciter réactions et actions : exemple le Conseil départemental de l’Isère « Loin d’une vision coercitive, la réciprocité iséroise est différente et se veut consentie en utilisant de nouvelles méthodes ». La Drôme n’est pas en reste, qui lance des projets associatifs en liaison avec la FNAR et d’autres…

Bénévolat /Volontariat : gare aux confusions

Pour la majorité des associations l’engagement des bénévoles demeure la base des ressources humaines, mais pour certaines les frontières entre bénévolat et salariat sont floues. Sans définition légale du bénévolat, les bénévoles sont tous volontaires ; les volontaires eux ne sont pas tous bénévoles. L’absence de cadre juridique pour le bénévolat peut générer pour les associations un risque de requalification de la relation en contrat de travail, dont les conséquences peuvent être lourdes : L’application du droit du travail à cette relation peut en effet se traduire par des rappels de salaires, de congés et aussi des risques de poursuites pénales pour travail dissimulé.

L’existence d’un contrat de travail ne dépend cependant ni de la volonté des parties, ni de la dénomination donnée à leur convention mais des conditions de fait, telles qu’elles vont être appréciées par le juge. La Cour de Cassation a ainsi par exemple requalifié en contrat de travail un « contrat de bénévolat » conclu entre la Croix-Rouge Française et des personnes effectuant une mission d’accompagnement de personnes isolées dans leurs voyages. Ayant constaté que les intéressés accomplissaient leurs missions sous les ordres et directives de l’association -donc avec un lien de subordination- et percevaient une somme forfaitaire dépassant le montant des frais réellement exposés, la Cour a estimé que le « contrat de bénévolat » masquait un véritable contrat de travail (Cass. Soc. Croix-Rouge Française 29 janvier 2002).