Pourquoi nous avons si souvent l’impression - sincère - que notre vie est plus difficile que celle des autres

Atlantico : Dans une étude datant de 2016, les professeurs de psychologie Shai Davidai et Thomas Gilovich ont pu mettre en évidence un biais psychologique humain tendant à surconsidérer les aspects négatifs de nos vies par rapport aux points positifs.

Comment décrire les conséquences de cette théorie de l’asymétrie entre vent de face et vent contraire sur nos comportements ?

Pascal Neveu : Dans l'introduction à leur étude, publiée dans le Journal of Personality and Social Psychology, les auteurs invoquent l'image d'un coureur de fond ou d'un cycliste. Lorsque les coureurs ont un obstacle à surmonter, un vent de face latéral, leurs esprits sont naturellement plus enclins à y prêter attention. Les forces qui travaillent en leur faveur, les vents arrière qu'ils ont vécus plus tôt, sont plus facilement oubliés ou minimisés, parce que tout cela a été fait pour faciliter la course.

Il est vrai que dans notre parcours de vie et face aux épreuves que la vie nous réserve, nous avons une tendance naturelle à nous « victimiser »… « C’est la faute à… ». Car il faut repenser l’essence même de notre existence.

Lacan écrivait « Je suis pensé, nommé et dit avant que d’être », autrement dit, tant que le nourrisson aux alentours des 7-11 mois, n’aura pas pris conscience de son propre Moi (et sur lequel il devra travailler toute sa vie, afin d’advenir comme l’écrivait Freud) il est assujetti à l’autre.

Le fameux poème de Rimbaud « Je est un Autre » reflète notre paradoxe psychique. Nous avons tendance à projeter sur l’autre notre propre être, notre propre difficulté à exister, à être, à parvenir, à réussir.

Autrement dit nous sommes enclins à penser notre vie dans le lien avec cet autre qui peut être le meilleur comme le pire allié. Le tout étant conjugué dans une société de comparaison, de compétition, de concurrence, de concours… dans une société qui pousse et force les objectifs mais ne valorise pas et ne reconnaît pas les qualités… nous allons avoir tendance à toujours voir la partie vide du verre que celle remplie, et donc projeter sur l’autre nos « échecs ».

Il ne faut pas oublier non plus que nous avons une grande tendance à nous mentir à nous-même… car souvent la réalité est difficile à accepter. Le mensonge envers nous-même a une utilité. Celle de nous protéger narcissiquement en reprochant à autrui ce qui est de notre propre responsabilité.

A nouveau il s’agit de penser notre vie, de panser ce négatif en tentant porter un regard juste sur nous. Si nous partons du principe que le regard que nous nous portons dans le miroir est tronqué, nos proches sont à même de nous accompagner de la manière la plus juste possible, s’ils jouent la carte de la neutralité et de la subjectivité. On pourra certainement mettre à part le regard très souvent compassionnel des parents pour leur enfant chéri, lui trouvant toutes les excuses possibles. Il faut bien évidemment rester lucide et ne pas oublier qu’il existe bel et bien des marchés truqués, des préférences suggestives qui feront que nous sommes perdants dans certaines situations.