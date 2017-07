Pourquoi il n’y aura pas de refondation de la droite sans briser la malédiction des procès stériles en “tropadroitisme”

Atlantico : Ce mercredi 5 juillet, Les Républicains organisaient leur premier « atelier de la refondation » afin d'évaluer les causes de leurs échecs électoraux de cette année 2017. Cet atelier se tient sur fonds de tensions entre plusieurs lignes politiques qui se dessinent, incarnées par Laurent Wauquiez d'une part, et Xavier Bertrand d'autre part, ou encore avec les "constructifs". Dans quelle mesure l'enjeu réel pour la droite réside moins dans la ligne politique, en considérant le fait que les questions liées à l'immigration, la sécurité, l'Islam, ou l'autorité, soient prioritaires pour les français, comme le révélait un sondage publié par le Monde ce 3 juillet, que dans leur capacité à s'extraire d'une condamnation morale d'une droite qui serait "trop à droite", dans la même logique d'une condamnation d'une gauche qui ne serait pas "assez à gauche" ?

Samuel Pruvot : Après deux défaites consécutives de la droite à la présidentielle, le temps des explications est venu.

Voire celui de la psychanalyse. Mais le divan a trop des allures de lit d’hôpital. Personne n’a envie de regarder ses bobos en face et encore moins de se faire soigner. La preuve ? 75 députés LR se sont abstenus sur la confiance au gouvernement, seulement 23 ont voté contre, comme si le trouble affectait leur être même. Ni opposition, ni adhésion : juste une dépression sévère condamnant tout mouvement.

La droite est-elle trop à droite ? Certains médecins, spécialistes des humeurs politiques des Français, estiment que le « mouvement dextrogyre » qui affecte notre paysage politique est une dérive morbide. Le candidat Fillon incarnant le mal absolu : super « réac » et « ultra libéral ». Diagnostiquant une (re)montée en puissance de la « réaction », le politologue Guillaume Bernard conclut que la dynamique se trouve à droite. Il a sans doute raison du point de vue de l’histoire des idées. Elle est loin – très loin – la fièvre de Mai 68. Mais le paradoxe est que les dirigeants LR n’en tirent aucun bénéfice.

Autre évolution de taille, le malaise persistant des Français vis-à-vis de leur identité. Un sondage diffusé le 2 juillet par le JDD montre que les Français sont plus préoccupés par la montée de l'islam radical que par celle du chômage (61% contre 30%). Cette observation semble corroborée par un sondage du Monde en date du 3 juillet qui indique que l’immigration et l’islam restent des sujets d’inquiétude en France. On découvre que 60 % des Français déclarent que, « aujourd’hui, on ne se sent plus chez soi comme avant ». Si la politique se fabriquait à coups de sondage, la droite ne serait donc pas assez à droite !

Dans quelle mesure peut-on considérer cette fracture interne à la droite comme excessive ? En quoi les propositions faites par les uns et les autres sont finalement plus proches que les tensions actuelles ne le laissent le penser ? Ces divisions ne sont elles pas fondées plus sur la forme que sur le fonds ?

Les divisions à droite sont réelles. La terrible bousculade de la présidentielle en a révélé la profondeur abyssale. Derrière la guerre des égos entre un Wauquiez et un Bertrand se profile autre chose qui dépasse le choc des ambitions personnelles. C’est la raison pour laquelle un Bruno Retailleau recommande chaudement de ne pas se précipiter pour choisir le nom du prochain patron de LR. Il faut penser avant de cogner. Faute de quoi la droite risque de se retrouver – à nouveau – sur le tapis en 2022.