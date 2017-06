Pourquoi l'audition de James Comey ne s'est pas révélée dangereuse pour Donald Trump

Atlantico : Suite à l'audition de James Comey par la commission du renseignement du Sénat, en quoi l'affaire Trump est elle modifiée ? En quoi les accusations formulées entre ce jour et la veille, par James Comey, sont elles à même d'affaiblir Donald Trump ?

Jean-Eric Branaa : Cela dépend de là où on se place. Si l'on est du côté des opposants de Trump, on va dire que l'affaire n'est pas modifiée, qu'elle va suivre son cours.

Si au contraire on se place du côté des supporters de Donald Trump, on dira que l'affaire est profondément modifiée puisqu'il en sort grandit avec une bonne nouvelle, il a été blanchi Par James Comey lui-même qui explique qu'il n'y avait aucune enquête contre lui dans l'affaire des liens russes alors que c'est cette affaire qui menace sa présidence depuis le départ après avoir touché flynn Kushner…

Donald Trump pourra désormais dire "oui, certainement autour de moi, mais je ne suis pas touché par cette affaire, c'est l'ex patron du FBI qui l'a reconnu devant la commission d'enquête.

Si Donald Trump avait été n'importe quel président je pense que le fait d'être attaqué de manière aussi brutale l'aurait affaibli. Comey a quand même dit que Donald Trump était un "menteur", qu'il l'avait "diffamé". Ce sont des accusations lourdes pour un président.

Mais s'agissant de Donald Trump, cela fait deux ans que tout le monde dit que c'est un menteur, il a même gagné plusieurs grands prix dans des journaux qui classent les politiciens en fonction de leur propension au mensonge, mais cela n'empêche pas paradoxalement que dans la tête des gens, c'est l'homme politique le plus honnête des Etats-Unis comme le révèlent les sondages assez régulièrement.

Je ne pense pas que cela affaiblisse Donald Trump, ni sur le plan personnel, ni dans la conduite de son programme. En revanche, je ne pense pas que cela va lui ramener des troupes supplémentaires. Et avec les élections qui s'approchent à grand pas, on sait qu'il faudrait qu'il ait une remontée substantielle pour avoir un bon score à ces élections

Une nouvelle fois, les références à l'impeachment refont surface? La mise en place d'une telle procédure est elle possible suite à cette audition ? Est-ce qu'il y a des risques de voir certains élus Républicains abandonner Donald Trump ?

Donald Trump a réellement besoin de ce soutien et il l'a. Il suffit de voir les têtes qui entouraient le président aujourd'hui. Ils montrent qu'ils sont proches de Donald Trump et le soutiennent mordicus en essayant de ridiculiser les arguments de Comey et l'attaquent directement. Ils ne risquent pas non plus de l'abandonner de sitôt. Encore une fois avec les élections de 2018 et tous les élus des Républicains ont besoin de Donald Trump et que la cote des Républicains soit très haute. Ils faut absolument qu'ils montrent de l'unité et qu'ils sont au travail.