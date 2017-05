Pourquoi les antibiotiques du futur pourraient venir droit du moyen-âge

Atlantico : La médecine de l'époque médiévale est souvent jugée comme archaïque par la population. Cependant, un projet a été lancé par des scientifiques pour chercher des sources de ce type pour de nouveaux traitements contre les maladies qui résistent aux antibiotiques. Quel crédit accorder à cette initiative ? L'étude du Moyen-âge médical peut elle déboucher sur de nouveaux traitements efficaces ?

Stéphane Gayet : On a en effet trop souvent tendance à opposer radicalement la science, qui a connu un essor décisif au XVIIIe siècle, le fameux siècle des « Lumières », aux connaissances empiriques. La méthode scientifique produirait des connaissances précises et solides, la méthode empirique au contraire des connaissances approximatives et fragiles. L’empirisme consiste à observer un phénomène et à en tirer une information qui pourra ensuite devenir une règle si le phénomène se répète suffisamment. La science à émettre des hypothèses sur l’explication d’un phénomène et à les tester une à une de façon rigoureuse, de façon à en tirer ce qui est convenu « une vérité scientifique ».

L’empirisme repose sur des impressions, la science sur des certitudes.

On a dû cependant déchanter. Vérité scientifique d’aujourd’hui, contrevérité de demain. Le caractère indéniable de la vérité scientifique est depuis des décennies infirmé à maintes reprises. Les exemples sont légion et dans tous les domaines. On est devenu aujourd’hui très prudent dans l’énoncé d’une connaissance scientifique : on peut dire que la science est passée de l’arrogance au doute et c’est heureux. Toujours est-il que le mot science jouit d’un grand prestige : ce qui n’est pas scientifique ne paraît pas sérieux, pas fiable. On a pris l’habitude de coller le mot science à de nombreux domaines d’études qui ne reposent cependant pas sur des méthodes dites scientifiques : sciences politiques, sciences économiques… La médecine n’est pas non plus une science, mais un art qui s’appuie sur des sciences. C’est un art au même titre que l’architecture.

Cette époque où l’on pensait naïvement que la science devait tout régler, y compris dans des domaines comme celui de la philosophie, est heureusement révolue. C’est Henri Bergson, philosophe français fin XIXe-début XXe siècle, qui est l’un des premiers à avoir dénoncé ce scientisme insensé. Mais beaucoup de personnes instruites pensent encore aujourd’hui que la connaissance vraie, indubitable, ne peut que passer par la science. C’est faire preuve de mépris vis-à-vis des connaissances empiriques de l’antiquité, du Moyen-âge, de l’Asie préindustrielle, de l’Afrique…

Les Anciens n’avaient pas la science, mais sans aucun doute des têtes bien faites avec des cerveaux performants. L’imprimerie a été inventée vers 1440-1450 par Gutenberg, c’est-à-dire à la fin du Moyen-âge, mais l’écriture manuelle sur de nombreux supports végétaux ou animaux remonte à l’antiquité. Nous avons de véritables trésors d’archives, plus ou moins conservées, constituées de documents manuscrits sur la médecine médiévale. Il faut saluer cette initiative courageuse consistant à s’y intéresser sur le plan médical, car on y peut y trouver des merveilles de descriptions détaillées, méticuleuses et de déductions empiriques d’une valeur inestimable. Il n’est pas exagéré de dire que les Anciens, qui n’étaient pas intoxiqués par toute cette kyrielle de polluants qui nous envahissent au quotidien, qui n’étaient pas en permanence sous pression, prenaient le temps d’observer, de réfléchir et méditer, tirer des enseignements et les coucher sur des manuscrits. Oui, il faut prendre au sérieux cette entreprise d’analyse de manuscrits médicaux du Moyen-âge. L’industrialisation n’est pas synonyme de supériorité absolue. Plus près de nous, l’histoire du tramadol est édifiante. Cet antidouleur de niveau deux (sur trois) est le fruit d’une synthèse chimique de scientifiques européens. Un chercheur camerounais de l’université de Buéa a retrouvé cette exacte molécule dans les racines d’un arbuste de son pays, le Nauclea latifolia. Car des tradipraticiens du Cameroun savaient depuis des décennies que les racines de cet arbuste étaient de puissants antidouleurs.